Ómicron obliga a cancelar fiestas de Navidad y Año Nuevo alrededor del mundo

La nueva variante de la covid-19 está causando incertidumbre alrededor del mundo, lo que ha llevado a los líderes de varios países a cancelar las celebraciones públicas de Navidad y Año Nuevo.

Esto ha ocurrido en ciudades de Estados Unidos, Brasil y Alemania, entre otros países. En algunos casos, es el segundo año consecutivo en el que se cancelan estos festejos.

ESTADOS UNIDOS

Las autoridades de Baltimore cancelaron un espectáculo de fuegos artificiales, que se lleva a cabo cada 31 de diciembre, por segundo año consecutivo.

"Por mucho que nos gustaría dar el pistoletazo de salida a Nueva York con una celebración de fuegos artificiales, después de revisar la logística, los costes y otras consideraciones teniendo en cuenta nuestro reciente evento de fuegos artificiales del Día del Trabajo, la Ciudad ha decidido no proceder con fuegos artificiales este Año Nuevo", declaró el alcalde Ted Carter.

"Tenemos previsto volver a un calendario más predecible y tradicional en 2022, a medida que vayamos saliendo de la covid-19 y reanudemos la planificación normal de eventos", agregó.

BRASIL

El país sudamericano canceló las celebraciones de Año Nuevo que se llevan a cabo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

"La famosa celebración de la víspera de Año Nuevo en la ciudad no se llevará a cabo porque respetamos la ciencia", aseguró el alcalde Eduardo Paes. "Tomo la decisión con tristeza, pero no podemos organizar la celebración sin la garantía de todas las autoridades sanitarias".

Tomo a decisão com tristeza mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Infelizmente não temos como organizar uma festa dessa dimensão, em que temos muitos gastos e logística envolvidos, sem o mínimo de tempo para preparação.2/3 — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 4, 2021

ALEMANIA

En Alemania, los varios tradicionales mercados navideños no abrieron este año debido a la situación por la pandemia.

"Es una noticia amarga la que tengo hoy para todos los muniqueses y especialmente también para los propietarios de los puestos", anunció hace unas semanas el alcalde de Munich, Dieter Reiter, en un comunicado. "Pero la dramática situación de nuestras clínicas y el aumento exponencial de las cifras de infección no me dejan otra opción: el Mercado de Navidad de Múnich no podrá celebrarse este año, lamentablemente".

Lo mismo sucedió en Nuremberg, en Bavaria. El líder de la región, Markus Söder, aseguró que la situación actual en el país "es muy seria y complicada".

Otro mercado navideño popular, el de la ciudad de Dresde, tampoco podrá abrir este año.

ACV