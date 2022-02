Ofensiva sobre Kiev es inminente, describe corresponsal de DW

Nuevas imágenes satelitales muestran un enorme convoy militar ruso de casi 5 km de largo a las afueras de la capital ucraniana, Kiev, lo que sugiere que un gran ataque podría ser inminente, de acuerdo con el reporte desde Ucrania de Fanny Facsar, corresponsal DW.

"Kiev está preparada en cuanto a que sabe que el grueso de las tropas rusas está alrededor de Kiev desde hace días. El asunto ahora es saber si es como afirma Rusia, que lo primero es evacuar a todos los civiles antes de arrasar toda la ciudad y con ello todas las instituciones importantes que pertenecen al gobierno", dijo Fanny en su reporte sobre la invasión de Rusia en Ucrania.

"Ucrania lo está intentando todo, con todas las fuerzas que tiene, para repeler la agresión rusa. Realmente no sabemos, para ser sinceros, qué va a pasar aquí en Kiev ni que tan bien esté preparada Ucrania", agregó.

En el reporte de la corresponsal de DW, se considera que, por las cifras, Rusia está mucho más preparada en términos de cantidad, efectivos, equipo militar, etc. Mientras que en, Ucrania no hay que subestimar la motivación de la gente, independientemente de su edad y género, que está dispuesta a quedarse ahí, dispuesta a luchar.

Así que ese grueso de tropas rusas, que está listo para invadir toda la ciudad de Kiev, también se enfrenta a la gente que ha tomado las armas y está dispuesta a resistir pase lo que pase, para defender su ciudad, la capital de Ucrania

Al momento del enlace de la corresponsal Fanny Facsar, se podía observar sacos de arena frente a un edificio.

"Detrás de mí hay un teatro. Era un teatro y ahora se ha convertido en la sede de los desplazados internos, que llegan aquí desde Kiev o desde otras partes del país, aunque tengo que decir que mucha gente que se queda aquí en Khmelnitsky intenta marcharse. Nadie se siente realmente seguro, independientemente de dónde se encuentre en Ucrania. Y esos sacos de arena se han preparado por si caen cosas del cielo, por si las fuerzas ucranianas derriban un dron o por si hay bombardeos rusos. Así que todo el mundo aquí en Khmelnitsky se está preparando para lo peor, también para esta parte de la región. En cuanto a la escasez de alimentos, si vas al supermercado, todavía puedes encontrar cosas básicas dependiendo de dónde estés. En algunas partes de Ucrania hay un solo supermercado para toda la ciudad", describió Facsar para DW.

"Es decir, la gente se abastece de lo esencial. Pero por lo que puedo decir hasta ahora, el suministro de lo esencial sigue ahí. Además, la gente dona muchos alimentos. Por ejemplo, a quienes no tienen nada. Así que depende un poco del municipio, de cómo se haya organizado. La gente está recibiendo lo que necesita ahora mismo. Especialmente si no puede salir de Ucrania por razones muy prácticas, como no tener gasolina, no tener auto o simplemente no tener forma de salir".