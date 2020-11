Obama, reconoce a El País, estar triste por los días extraños en EU

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene un optimismo cauto luego del triunfo del candidato demócrata en Estados Unidos, Joe Biden, luego de cuatro años de polarización con el mandato de Donald Trump.

En una entrevista concedida al diario El País, el expresidente reconoce que Estados Unidos vive días extraños.

"Los protocolos para el traspaso ordenado del poder, tan venerados como la propia República americana, se ven ahora en peligro por la negativa del actual ocupante de la Casa Blanca a reconocer su derrota", publicó el diario español.

"Ese traspaso pacífico de poder entre partidos es parte de lo que hace funcionar a una democracia", advirtió Obama al recordar cómo fue la transición de su presidencia a la de Trump, donde reconoció que una vez que supo la ventaja del magnate republicano sobre Hillary Clinton, lo llamó para felicitarlo por su triunfo; posteriormente, recordó, lo invitó junto con su esposa a visitar la Casa Blanca.

Ahora, agregó, le entristece ver lo que pasa en su país luego de que Trump no reconoce no sólo la victoria de Biden, no reconoce su propia derrota.

Desde el pasado 3 de noviembre, el presidente Donald Trump se niega a aceptar la virtual victoria del demócrata Joe Biden, y en repetidas ocasiones ha asegurado que se trata de un fraude electoral. Discurso que le ha valido que las televisoras de Estados Unidos interrumpieran el mensaje que ofrecía al respecto días después de los comicios. En Twitter, el magnate no se ha librado de las aclaraciones ante ciertos tuits relacionados al fraude que acusa.

Obama describe la transición presidencial como un rito laico, una liturgia democrática, en la que el perdedor, al admitir su derrota, le entrega la legitimidad a su rival para que prosiga. Es, detalla, la búsqueda de esa "unión más perfecta" que prescribe la Constitución. Así, el mensaje que reciben los ciudadanos, especialmente los que estuvieron en el bando perdedor, es el de que llegó el tiempo de sanar heridas.

En "Una tierra prometida", el reciente libro del expresidente Barack Obama, describe la impresión que le causó la elegancia con la que Bush y su familia oficiaron ese deber. "Me prometí a mí mismo", escribe, "que cuando llegara el momento trataría a mi sucesor de la misma forma". Su sucesor fue Donald Trump.