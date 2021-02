Obama publicará su libro de memorias después de elecciones en EU

WASHINGTON.- "Me he pasado los últimos años reflexionando sobre mi presidencia, y en 'A Promised Land' he tratado de proporcionar un recuento honesto de mi campaña presidencial y mi tiempo en el puesto”, así anunció el expresidente Barack Obama el lanzamiento de su libro de memorias días después de las elecciones de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el expresidente estadounidense anunció que, su libro "A Promised Land" saldrá a la venta el 17 de noviembre, dos semanas después de las elecciones en EU.

Este primer tomo de sus vivencias abarca su rápido e histórico ascenso a la Casa Blanca y su primer período en la presidencia.

En el libro trato también de darles a los lectores una imagen de la travesía personal por la que Michelle y yo pasamos en esos años, con todas las increíbles altas y bajas. Y finalmente, en un momento en el que Estados Unidos pasa por una turbulencia tan enorme

“El libro ofrece algunos de mis pensamientos más generales sobre cómo podemos sanar las divisiones en nuestro país y hacer que la democracia funcione para todos, una tarea que no dependerá solamente de un presidente, sino de todos nosotros como ciudadanos involucrados", agregó Obama.

Este nuevo libro de 768 páginas, se suma a otros dos libros escritos por Obama que vendieron millones de copias: "Dreams from My Father" y "The Audacity of Hope".

