NYT alerta a Trump que coronavirus avanza y la gente debe ir a su casa

El periódico estadounidense New York Times advirtió al presidente Donald Trump que el coronavirus avanza, por lo que la gente debe permanecer en su casa.

En su columna titulada “El coronavirus está avanzando. Todos los estadounidenses necesitan refugiarse en el lugar”, firmada por el consejo editorial del periódico New York Times, insta al mandatario estadounidense a que presione y proporcione cobertura política a los gobernadores para que tomen las medidas difíciles que se necesiten.

“Como advierten los propios asesores de salud del presidente, lo peor de la pandemia de coronavirus está por venir. La respuesta lenta e irregular de la nación ha permitido que el virus se propague a todos los estados. Los modelos realizados por investigadores del Imperial College de Londres indican que más de dos millones de vidas podrían perderse en la pandemia a menos que Estados Unidos de alguna manera logre ‘aplanar la curva’”, se lee en el texto.

El medio señala que Trump necesita pedir a la gente que se quede en sus casa dos semanas, ahora, como parte de una estrategia nacional coherente contra el coronavirus.

Una vez que lo haga, y los gobernadores sigan su solicitud, habrá tiempo para debatir qué tan pronto se podrían levantar algunos controles, o qué tan pronto ciertas personas, como menores de una edad, podrían tener la libertad de reanudar algo como la vida normal.

Ante ello, según el NYT, habrá más tiempo para desarrollar tratamientos paliativos y más tiempo para que el gobierno federal ordene los kits de prueba y los ventiladores necesarios en todo el país. Además de haber más tiempo para recopilar datos sobre qué regiones y qué personas están en mayor riesgo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que le gustaría "abrir el país" para el próximo 12 de abril, ante el temor a las repercusiones económicas de la crisis del coronavirus, mientras los casos se multiplican en el país y el Congreso negocia un multimillonario paquete de estímulo fiscal.

"Me encantaría tener el país abierto y en funcionamiento para (el domingo de) Pascua, (el 12 de abril)", dijo Trump a la cadena conservadora Fox News, la única a la que concede entrevistas.

"Esto ha sido muy doloroso para nuestro país y nos ha desestabilizado mucho, tenemos que volver a trabajar", agregó.

Por su parte, el New York Times subraya que todos comparten la preocupación de Trump por la economía, pero este no es un momento para conjurar una visión alegre en lugar de enfrentar la realidad. Sino que es un momento para proporcionar un plan.

“El martes, el Sr. Trump dijo que "le encantaría que el país se abriera y estuviera ansioso por irse en Semana Santa ", que cae este año el 12 de abril. ¿Quién no lo haría? Pero desear no lo hará así. Esta crisis no ha dado un giro, ni siquiera ha golpeado todavía”, dice el diario.

Por ello, menciona, que en lugar de aumentar las falsas expectativas de un retorno rápido, debe anunciar que, dentro de las 24 horas, todos los negocios no esenciales deben cerrarse y los residentes deben permanecer en sus hogares, excepto para viajes vitales, como obtener alimentos o atención médica.





TRUMP CONTRA TODOS

La fecha marcada por el mandatario volvió a generar revuelo en EU ante la alarma lanzada por Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, donde se concentra la mitad de los casos del país, quien advirtió que los contagios se están disparando pese a la cuarentena decretada.

La alerta de Cuomo coincide con la realizada este martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que subrayó que la pandemia del coronavirus se está acelerando y Estados Unidos se está convirtiendo en un foco central por la rapidez de los contagios que se registran allí a un ritmo casi tan rápido como en Europa.

"Cuanto más rápido volvamos (a la normalidad), mejor será", recalcó Trump, quien opinó que la economía puede "recuperarse con fuerza" si las medidas se revierten pronto.

De momento, el mandatario ha dicho que mantendrá hasta el próximo 30 de marzo, como estaba previsto, su recomendación de que los estadounidenses trabajen y se escolaricen desde casa siempre que sea posible, eviten viajes, no acudan a bares o restaurantes y eludan las reuniones de más de diez personas.