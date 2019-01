"Nunca dije que México iba a firmar cheque para pagar muro": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que nunca dijo que México extendería un cheque al gobierno estadounidense para pagar el muro fronterizo, sino que lo pagará a través del T-MEC, acuerdo comercial que suple al TLCAN.

Trump viajó a la frontera para reiterar que el muro es la única solución para resolver la "crisis" migratoria que considera una amenaza para la seguridad nacional.

"Nuestro plan incluye equipamiento para detección de drogas, más hombres para frenar el flujo de inmigrantes ilegales, y cerrar los resquicios que incentivan el contrabando de niños", indicó en Texas, a donde acudió para promover la construcción del muro.

El mandatario felicitó a la Patrulla Fronteriza por su trabajo contra la Mara Salvatrucha y contra el crimen.

"Si tuviéramos una frontera de acero, poderosa, no podrían entrar los migrantes", aseguró Trump, desde la zona fronteriza.

Además, anunció que no irá al Foro económico de Davos, Suiza, debido a la falta de un acuerdo por el muro fronterizo con el ala demócrata en el Congreso.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!