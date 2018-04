Nunca dije cuándo atacaría Siria, justifica Trump

EFE 12/04/2018 09:15 a.m.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que él "nunca" ha dicho cuando pensaba atacar Siria y que esta decisión podría ser tomada por su administración "muy pronto o no".

"Nunca he dicho cuándo se producirá el ataque a Siria. Podría ser muy pronto o no tan inmediato", afirmó Trump en un mensaje de su cuenta de Twitter.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our "Thank you America?"