Nuevo tiroteo en Texas deja al menos 2 muertos y un herido; no hay mexicanos

Un tiroteo registrado en la iglesia West Freeway Church of Christ ubicada en White Settlement, Texas, dejó un saldo de dos personas muertas y una más herida de gravedad.

De acuerdo con un vocero del Departamento de Bomberos de Fort Worth, Mike Drivdahl, la llamada de emergencia se recibió poco antes de las 10 de la mañana de este domingo.

Al arribar al lugar, los cuerpos de seguridad se percataron del estado crítico de las víctimas.

Según los primeros informes, el atacante podría estar entre los muertos.

Un testigo dijo a la cadena CBS que un miembro del personal del recinto disparó al agresor con un arma.

El atacante habría entrado a la iglesia durante el servicio armado con una escopeta y comenzó a disparar contra los asistentes.

Me informan autoridades norteamericanas que no hay mexicanos entre las victimas del tiroteo registrado en Texas hoy. Extendemos nuestro sincero pésame a las familias afectadas en esta tragedia. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 30, 2019









