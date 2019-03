Nuevo sitio web produce imágenes de personas que no existen y genera controversia

REDACCIÓN 01/03/2019 05:53 p.m.

This Person Does not Exist (Esta persona no existe) es un sitio en internet que sirve para crear imágenes de personas o cosas que no existen.

El proyecto personal del ingeniero en programas Phillip Wang, también puede crear videos y archivos de audio que muestran a una persona real haciendo o diciendo algo que no forma parte de la realidad, pero en el fondo no lo es.

Estas imágenes son generadas mediante inteligencia artificial. Las imágenes se generan con un método de aprendizaje artificial llamado ´gang´ que forma parte de dos redes neurálgicas, algoritmos copiados de neuronas cerebrales y de ahí se genera un proceso similar a las pinturas del impresionismo.

Una de las redes genera imágenes, por ejemplo, del rostro de una mujer y la otra red intenta determinar si la red es real o falsa.

Esta página ha generado controversia ya que con el uso de la misma más de uno comenzará a utilizar alguna de estas imágenes para crear perfiles falsos que pueden ser usados para varios motivos, incluidos ciberdelitos.

Cuando ingresan al sitio no tienen que hacer nada, no hay controles, enlaces, texto, absolutamente nada más que la imagen de una persona y si vuelven a cargar la página aparece otra persona y así las veces que quieran

Las redes sociales captan nuestra atención durante horas, pero ¿en verdad conoces a la persona que está detrás del perfil de tu mejor amigo? En internet no todo lo que vemos es real, aunque lo parezca.

