Nuevas variantes de coronavirus preocupan a Nueva York

Desde principios del año, la ciudad de Nueva York ha visto una baja en el número de casos de Covid-19. Esto ha sucedido en el estado en general, y también alrededor de Estados Unidos.

A pesar de que la disminución es una buena noticia, el número de casos en la ciudad no ha bajado con la misma rapidez que en otras áreas del país. El diario The New York Times reporta que 3 mil 200 casos son diagnosticados diariamente.

Esta semana, dos estudios revelaron que una nueva variante de coronavirus fue encontrada en la ciudad y en el noreste del país. Las mutaciones del nuevo virus le ayudan a evadir la respuesta natural inmune del organismo y se cree que lo hacen más resistente a las vacunas.

Aunque los informes no ha sido publicados, está previsto que aparezcan en versión pre impresa en las próximas semana. Revelan que una de las mutaciones detectadas es la misma que se ve en la variante sudafricana, conocida como B.1.351. Esta mutación causó que Sudáfrica frenara la distribución de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, ya que el virus mostró resistencia a esta.

"Observamos un aumento constante de la tasa de detección desde finales de diciembre hasta mediados de febrero, con un incremento alarmante hasta el 12,7% en las dos últimas semanas", escribe un equipo del Centro Médico de la Universidad de Columbia.

Además, otras variantes contagiosas de covid se han extendido en la ciudad. Se han detectado varios casos de las variantes de Sudáfrica y Brasil, al igual que la de Reino Unido.





La mutación B.1.1.7, presente en esta última variante, se considera la más contagiosa hasta el momento y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han anunciado que es entre un 35 y 45% más transmisible. Se reporta que los casos producidos por esta variante se duplican cada 10 días, y se le atribuyen 6% de los casos en Nueva York.

Hasta ahora se desconocen los efectos que puede tener la nueva variante en la ciudad. Existe la posibilidad de que algunas personas tengan que recibir una tercera dosis de la vacuna.





PLAN DE VACUNACIÓN DE NUEVA YORK

Aunque se recomienda que las vacunas se distribuyan tan rápidamente como sea posible para evitar más contagios, el ritmo de vacunación en los últimos días preocupa a los expertos. La escasez de vacunas y los retrasos en las entregas han causado que el proceso se haya demorado en los últimos días.

Hasta el martes, la ciudad había vacunado parcial o totalmente a aproximadamente un millón de personas. De ese total, medio millón ha recibido la dosis completa.





The New York Times explicó dos de las fallas que ha habido en el proceso. La primera es que el despliegue de la vacuna ha sido desigual entre diferentes grupos raciales, y que los más afectados por el virus han sido vacunados en menor proporción. La población negra de la ciudad, la cual equivale a una cuarta parte de la población total, solo ha recibido el 12% de las vacunas.

Además, 25% de las personas que han recibido la vacuna no viven en la ciudad, sino en los alrededores.

Una noticia positiva es que los casos entre las personas mayores de 75 años han sufrido el descenso más pronunciado. Se cree que esto está directamente relacionado con la vacunación.





REAPERTURA DE LA CIUDAD

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha cambiado varias de las restricciones impuestas en la ciudad: los restaurantes pueden abrir con una capacidad reducida y los estadios deportivos con capacidad de 10 mil o más personas pueden operar. También han abierto cines y lugares para bodas. Además, se espera que estudiantes de secundaria puedan regresar próximamente a las escuelas.

Sin embargo, expertos han cuestionado esta decisión. El epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, el Dr. El-Sadr, explicó a The New York Times: "No creo que sea el momento de reabrir más. Creo que es el momento de atrincherarse y centrarse en la expansión de la vacunación".