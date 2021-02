Nuevas tecnologías, el causante principal de una nueva oleada de terrorismo

Mario Toboso-Buezoc, del Departamento de Ciencias Políticas de Universidad de Barcelona, y Manuel R. Torres-Soriano, uno de los 15 integrantes del Consejo Asesor sobre Terrorismo y Propaganda del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC) advierten que el surgimiento de nuevas tecnologías genera un miedo hacia ellas, llamado tecnofobia, lo que será uno de los principales causantes de una nueva oleada de terrorismo en las próximas dos décadas.

Esto debido a que las nuevas tecnologías no cuentan con la previsión de sus efectos en el trabajo, la privacidad o las relaciones políticas y sociales.

“El terrorismo estará principalmente motivado por la tecnofobia. Cada oleada de terrorismo tiene un desencadenante central y el rechazo a la tecnología por sus efectos no deseados será el precipitador de la nueva a partir de 2040”, concluyen los dos expertos en un artículo publicado en la revista científica “The International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs”.

Torres-Soriano, quien también es profesor del área de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla dijo que “será trasversal porque incluirá a seguidores de extrema derecha o izquierda a ateos y creyentes. A medida que los cambios avancen, crecerán los sentimientos nostálgicos por un pasado idealizado”.

Así como recalca que los objetivos serán tanto los generadores de nuevas tecnologías como sus usuarios y se repetirá una pauta actual, pues las armas que usarán serán las mismas contra las que luchan, como sucede con el yihadismo y el uso de Internet como herramienta.

“Se producirán sinergias entre grupos cuyas ideologías parecen en principio incompatibles pero que creerán que la vía de la concienciación no es eficaz y recurrirán a otros métodos”, auguró el experto, quien cree que es posible aún establecer medidas preventivas.

Una de las medidas que se podrían aplicar para la prevención de esta problemática sería una reflexión previa sobre las consecuencias de los avances tecnológicos para paliar efectos adversos.













mjp