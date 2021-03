Nueva York alteró informes sobre muertes en residencias para ancianos

Los principales asesores del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, presionaron a autoridades sanitarias del estado para que cambiaran datos en un informe público. Esto fue con el fin de esconder el verdadero número de muertes por Covid-19 en residencias para adultos mayores, informaron los diarios The Wall Street Journal y The New York Times.

El reporte en cuestión examinaba los factores que causaron la propagación del virus en este tipo de residencias. Sin embargo, se centraba únicamente en los residentes que murieron dentro de las ellas, ignorando a los que fallecieron en hospitales tras enfermar en las residencias, explica el diario The Wall Street Journal.

El reporte hablaba de 6 mil 432 muertes. Sin embargo, se confirmó que, para ese entonces, casi 10 mil residentes en asilos para ancianos habían fallecido en el estado. Se cree que las muertes han llegado a 15 mil.

El diario The New York Times informa que la intervención se produjo justo cuando el gobernador comenzaba a escribir un libro acerca de sus logros durante la pandemia.

Durante ocho meses, tanto legisladores estatales y federales como medios de comunicación hicieron peticiones para que los números fueran revisados. Sin embargo, el Departamento de Salud se resistió. Finalmente, las cifras fueron reveladas luego de que el fiscal general del estado anunciara que miles de muertes de residentes de hogares de ancianos habían sido ignoradas por el reporte.

Los funcionarios de Cuomo se defendieron diciendo que les preocupaba que la administración del ahora expresidente Trump pudiera comenzar una investigación políticamente motivada contra el estado.

Además, afirmaron que abogaron en contra de la inclusión de datos sobre muertes fuera de las residencias porque tenían dudas sobre su exactitud.

"Los datos sobre las muertes fuera de los centros se omitieron después de que el Departamento de Salud no pudiera confirmar que se habían verificado adecuadamente", dijo la asesora principal de Cuomo, Beth Garvey, en un comunicado.

Varios legisladores estatales de ambos partidos han pedido la renuncia de Cuomo. Insistieron que los datos omitidos eran esenciales para evaluar las medidas tomadas por el estado y evitar muertes.

Un miembro de la Asamblea de Queens, Ron Kim, pidió que se iniciara un proceso de destitución en contra del gobernador. "15 mil residentes de asilos murieron. 15 mil de nuestros seres queridos murieron. Y Cuomo ocultó las cifras", expresó en redes sociales.

LA PRESIÓN SOBRE CUOMO

El gobernador Andrew Cuomo se enfrenta a creciente presión política. A estas revelaciones se le suman las acusaciones de acoso sexual presentadas por dos antiguas empleadas.

Políticos republicanos y demócratas han pedido la renuncia del gobernador. Sin embargo, él rechazó estas peticiones y ofreció una disculpa por su comportamiento pasado.