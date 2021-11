¿Nueva ola de covid-19 amenaza a Estados Unidos?

Hace un mes, los nuevos casos de covid-19 en Estados Unidos disminuían de forma constante y el país parecía recuperarse tras la oleada de contagios que provocó la variante delta este verano.

Sin embargo, los casos nuevamente van en aumento, según el diario The New York Times. Esto sucede principalmente en los estados al norte del país y a pocos días del festejo de Acción de Gracias que se llevará a cabo este jueves 25.





LOS ESTADOS BAJO AMENAZA

A nivel nacional, los niveles continúan siendo muy inferiores a los observados a principios de septiembre, cuando la nueva ola alcanzó su punto máximo.

Sin embargo, los hospitales en Minnesota se están desbordando y Michigan está pasando por su peor aumento de contagios hasta la fecha. En el noreste del país, estados como Vermont, Maine y New Hampshire, con altas tasas de vacunación, están luchando contra brotes importantes de la enfermedad.

El país se encuentra en mejor forma que durante los repuntes anteriores, ya que se sabe más sobre el virus y muchas personas se han vacunado. Sin embargo, decenas de millones de estadounidenses se siguen negando a inmunizarse.





DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Todo indica que este no será el Día de Acción de Gracias post-pandémico que los estadounidenses esperaban: cada día se registran más de 90 mil casos de covid en el país y varios estados observan un aumento sostenido de infecciones y hospitalizaciones.

El año pasado, las autoridades habían pedido que las personas no se reunieran por las festividades, pero este año han dicho que quienes estén vacunados pueden celebrar con relativa seguridad.

Entrevistas realizadas en todo el país, citadas por The New York Times, sugieren que los estadounidenses no saben qué pensar. Millones de ellos seguirán adelante con sus planes, pero varios de ellos no estarán vacunados, ni usarán cubrebocas ni estarán preocupados por la pandemia.





ACV