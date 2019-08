Novio da diminuto anillo de compromiso y ella explota

Algunos opinan que esto no es falta de dinero, sino ser codo y poco creativo.

Todo se originó con una publicación en Reddit en la que una mujer se quejaba del anillo que le dio su prometido después de 8 años de novios.

"Hemos estado juntos por 8 años y hemos hablado de casarnos por 3 años. Ese es el anillo que me compró después de que ahorró todo ese tiempo, según dice. ¿Estoy siendo mala o materialista si le digo a éste imbécil que NO quiero este anillo pequeñísimo?"

Aunque ya ha sucedido otras veces, y los internautas se han ido contra las novias por ser materialistas y por quejarse, en esta ocasión todos la apoyaron por no querer un anillo así.

Todos han coincidido que este no parece ser un anillo para el cual uno ahorra durante 3 años y además le han dicho a la novia que ni siquiera es cuestión de dinero, pues si no podía pagar un diamante más grande pudo comprar un diamante sintético.

"Algunos hombres no saben que está bien comprar un diamante 'falso' que sea más bonito y menos costoso", le dijo una usuaria de Reddit.

"¿Eso es un diamante para hormigas?", comentó alguien en forma sarcástica. Y otro habló no sólo del tamaño del diamante, sino de lo delgado del material: "Si ella cierra el puño se romperá".

Otros cuestionaron al novio, pues preguntaban cómo podría permitirse una boda si no podía ahorrar para un anillo que no pareciera tan barato.

Estos son algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación:

"Ese es el anillo más triste que he visto en mi vida. No soy una persona materialista, pero ni siquiera se ve bien" / "Si voy a usar un anillo todos los días por el resto de mi vida, voy a ser exigente al respecto" / "Cuando el anillo es el problema, el anillo no es el problema." / "¡Espera un momento, déjame traer mi lupa! ¿Cuánto ahorró 5 pesos diarios?"

JGM