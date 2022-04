Novia pide pagar a sus invitados su banquete y se hace viral

Una mujer solicitó a sus invitados pagar 75 dólares, es decir, mil 480 pesos mexicanos por persona por concepto de la parte correspondiente de su banquete de la ceremonia nupcial.

De acuerdo con el usuario u/Ldeezy a través de un apartado "Choosing Beggars" -en Reddit-, en donde muchas personas comunican algunas experiencias sobre exigencias extrañas.

Aunque esta acción es común cada vez más, todavía causa una división de opiniones y fue así como el caso quedó evidenciado.

Foto Ilustrativa: Especial

En este sentido, la publicación provocó diversas reacciones. Mientras que para algunos fue algo de mal gusto, para otros resultó de lo más común en la actualidad.

"Sí, he oído hablar de eso. Creo que la basura aquí es solo pedirle a la gente que pague después de confirmar su asistencia"; "No habría ido a la boda de mi propia hermana si hubiera hecho ese tipo de mierda. Ni siquiera si mi madre se hubiera ofrecido a pagar por mí. Eso es tan jodidamente ridículo que hubiera hecho una declaración de que me mantendría alejado", se lee entre los comentarios.

BV