"Nosotros no trabajamos con la migra", autoridades de EU dan 5 consejos a indocumentados

En medio del robustecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y las redadas masivas antiinmigrantes anunciadas por el presidente Donald Trump, activistas, en colaboración con algunos funcionarios de los gobiernos progresistas en EU, han propagado cinco consejos a los indocumentados centroamericanos y mexicanos que son buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Nosotros no trabajamos con la migra", dice el policía Brad Parson al participar en un taller de orientación a migrantes ilegales, llevado a cabo en Washington DC.

Los consejos son:

1) No abrir las puertas al ICE

2) Guardar silencio al interior del hogar

3) No firmar ningún documento sin haber contactado a un abogado

4) Tomar registro con fotos y video, a excepción de propiedades del Gobierno federal

5) No perder la esperanza

La comunicación de los consejos por batallones de voluntarios y funcionarios públicos de afiliación demócrata fue posible gracias al anuncio anticipado de Trump, el pasado mes de junio, de la llamada "Operación Familia", misma que fue pospuesta para el pasado domingo 14 de julio y de la que no hubo mayor reporte de incidentes. El mandatario estadounidense las calificó como "muy exitosas".

El País reproduce una conversación entre Steph, voluntaria de la organización activista pro derechos de los migrantes, CAIR Coalition; y una niña mexicana de seis años.

— "Si Nacho se come un pastel en el centro de detención y te pide que no lo cuentes, pero tu mamá te pregunta si sabes quién se lo comió ¿le dirías?".



— "Sí".



— "No debes, no lo puede saber nadie, especialmente el Gobierno".



— "Pero las mamás siempre tienen que saber la verdad", increpa la niña.



— "Sí, salvo sobre lo que te cuentan en secreto tus amigos del centro de detención".



LAS REDADAS DE TRUMP



Datos a los que tuvo acceso The New York Times, y que fueron confirmados por una fuente del Departamento de Seguridad Nacional a la cadena CNN, arrojan que las detenciones logradas en las redadas masivas fueron 35.

Jesús García, congresista demócrata de Chicago, considera que la estrategia de Donald Trump es crear un ambiente de miedo e incertidumbre para "que la gente viva en las sombras de la sociedad".

En este sentido, una mujer salvadoreña de 55 años, cuyo esposo se encuentra en situación de ilegalidad, asegura que su marido vive con el miedo constante de salir de casa en Langley Park (Maryland), 76% de los habitantes de dicha localidad es de origen latino o hispano.

"Me preguntan si vive un hombre en la casa, me piden dinero para liberar a gente que no conozco..." acusa la mujer sobre ciertas llamadas anónimas que ha llegado a recibir.

DEPORTACIONES EXPRESS

En medio de la psicosis generada en torno a las redadas, desde este martes comenzó la implementación de una nueva política migratoria en todo el país que faculta la deportación inmediata -sin proceso judicial- del sujeto que no pueda corroborar a las autoridades que cuenta con una permanencia continua de al menos dos años en territorio estadounidense.

Lo anterior es una variación a la anterior medida, la cual consideraba una estadía mínima de 14 días en el país, y el radio de 160 kilómetros de la frontera sur, con México.

Entre el 13 de mayo y el 11 de julio del presente año, ICE reporta el arresto de 899 adultos que habían sido notificados sobre su deportación. De acuerdo con Matthew Albence, el director interino del cuerpo policiaco, la mayoría de los detenidos enfrentan condenas penales.









