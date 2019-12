"Nos violaba, luego nos confesaba": Monjas relatan abusos de sacerdote

"Él me vino a buscar a la cocina, me puso en la mano un vaso de whisky [...] me llevó a dos sillones y me dijo que no pasaba nada si yo me quería desnudar y masturbarme delante de él, si le pedía a él desnudarse y tocarlo no pasaba nada que era muy normal [...] él siempre trataba que tuviéramos sexo".