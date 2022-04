"Nos trataban como animales": ucranianos deportados a Rusia describen su tortura

Desde que comenzó la invasión por parte de Rusia, millones de ucranianos se han visto obligados a dejar sus hogares para buscar refugio. Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 5.2 millones de personas han dejado el país en poco más de dos meses.

Durante las últimas semanas, además, han circulado informaciones sobre civiles ucranianos que son obligados a evacuar hacia Rusia por las tropas enemigas. La fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, asegura que tienen conocimiento de al menos seis mil casos.

Algunos de estas personas hablaron con el medio británico BBC y aseguraron que fueron torturados durante ese tiempo.

"El hecho de que los civiles ucranianos estén retenidos allí (en Rusia) es 100% cierto", lamentó uno de ellos, un voluntario de la Cruz Roja llamado Volodimir.

Sin embargo, su caso no es el único: la BBC asegura que ha hablado con una docena de personas "que han sido tomadas como rehenes por las tropas rusas". Mientras tanto, el Kremlin insiste en que los ciudadanos ucranianos van a Rusia por voluntad propia.

EL CASO DE VOLODIMIR

El 18 de marzo, Volodimir Khropun conducía un autobús escolar para ayudar con la evacuación de civiles. Se dirigía hacia el pueblo de Kozarovychi, pero fue detenido por un grupo de soldados rusos en un puesto de control.

Al principio, Volodimir fue encerrado en el sótano de una fábrica cercana junto con otras 40 personas. Todas ellas fueron detenidas en ese espacio de tan solo 28 metros cuadrados durante varios días, según relató a la BBC.

"Nos golpearon con rifles, nos dieron puñetazos y patadas. Me vendaron los ojos y me ataron las manos con cinta adhesiva", dijo Volodimir. "Utilizaron pistolas eléctricas y no paraban de pedir información sobre el ejército".

"Uno de los soldados era muy joven, casi un niño. Utilizó las pistolas eléctricas en el cuello, la cara y las rodillas de la gente. Fue como si se estuviera divirtiendo", agregó.

Una semana después, estas personas fueron trasladadas a Bielorrusia, en donde recibieron una identificación que nombraba su lugar de nacimiento como la "República Socialista Soviética de Ucrania".

Desde ahí, fueron llevados a una prisión en Rusia, en donde continuó la tortura: "Nos humillaban, nos hacían arrodillar y nos obligaban a adoptar posiciones incómodas. Si les mirábamos a los ojos, nos golpeaban. Si hacíamos algo despacio nos pegaban. Nos trataban como animales".

Dos semanas después, Volodimir fue llevado a Crimea (anexionada por Rusia en 2014) y posteriormente a la ciudad ucraniana de Zaporiyia. Fue liberado después de un intercambio de prisioneros de guerra militares.

"Intentamos apoyarnos unos a otros", aseguró Volodimir. "Algunos días no podíamos creer que todo esto estuviera pasando. Parecía que habíamos sido transportados al siglo XVI desde el siglo XXI".

ACV