No sólo covid es causa de muerte en asilos de EU, también la soledad

VIRGINIA.- Cuando el coronavirus golpeó los hogares de ancianos y los complejos de vida asistida en todos los Estados Unidos, cerró y prohibió las visitas familiares, incluida la de la Sra. Baum, quien no vio a su madre de 98 años ni a su suegra de 82 años hasta que los administradores permitieron nuevamente visitas con restricciones el 30 de junio, narró para el The New York Times.

Al principio, los empleados escoltaban a los residentes a un patio al aire libre, donde los miembros de la familia podían hablar con ellos por encima de una cerca de hierro forjado. Cuando el clima se volvió demasiado caluroso, la instalación colocó una cortina de plástico en una entrada, para que los residentes pudieran sentarse en el aire acondicionado mientras los familiares visitaban.

La Sra. Baum no está segura de cuánto entienden las dos mujeres cuando ella, su esposo o su hermano intentan comunicarse a través de la barrera. El deterioro cognitivo también hace que las llamadas telefónicas y las videollamadas no funcionen.

Por eso la Sra. Baum tiene problemas para dormir, pues no está segura si sus familiares están bien atendidos.

Cuando podía controlar las cosas, podía irme a casa y no preocuparme. Ahora, no puedo verificar

En las primeras semanas de la pandemia, un cierre tenía sentido para los expertos, pues más del 40 por ciento de los que murieron a causa de covid-19 eran residentes de cuidados a largo plazo o miembros del personal, mostró una base de datos del New York Times.

Ahora, varios geriatras, investigadores y defensores, y familiares desesperados, temen que meses de políticas de visitas restrictivas se hayan vuelto perjudiciales.

"No es sólo covid lo que está matando a los residentes en cuidados a largo plazo", dijo el Dr. Jason Karlawish, geriatra de la Universidad de Pensilvania. "Es el aislamiento, la soledad".

Adultos mayores aislados

Los estudios han demostrado repetidamente que los adultos mayores aislados tienen tasas más altas de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y demencia y mayores tasas de mortalidad comparables a las relacionadas con el tabaquismo.

"Escuchamos que muchas instalaciones se niegan a permitir visitas incluso si se les permite hacerlo", dijo Robyn Grant, directora de políticas públicas y defensa de National Consumer Voice, en un correo electrónico.

Además, las visitas programadas al aire libre no brindan a los cuidadores familiares la misma capacidad para participar en el cuidado de los residentes o monitorear sus condiciones.

(MJP)