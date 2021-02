No puedo creer que la ‘nerviosa’ Nancy Pelosi tarde tanto con T-MEC: Trump

El proceso de ratificación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha tomado mucho tiempo a la “nerviosa” Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, consideró el presidente Donald Trump a través de un tuit.

“No puedo creer que la “nerviosa” Nancy Pelosi no se mueva más rápido con el USMCA (por siglas en inglés del tratado). Su gente lo quiere, ni ellos saben por qué ella no lo está sometiendo a un voto bipartita. Ha tomado mucho (tiempo)”, escribió Trump.

Por su parte, la líder demócrata indicó el pasado jueves 17 que se hará “todo lo que sea necesario para el bien de la sociedad estadounidense, y eso no tiene nada que ver con él (Trump)".

Entre las preocupaciones de los legisladores demócratas respecto al acuerdo trilateral se encuentran las condiciones laborales en México, tópico sobre el que, hace un par de semanas, Andrés Manuel López Obrador dirigió una carta a los diputados estadounidenses.

Can’t believe that Nervous Nancy Pelosi isn’t moving faster on USMCA. Her people want it, they don’t know why she isn’t putting it up for a bipartisan vote. Taking too long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019

djh