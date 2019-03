"No puedo comer esto sabiendo que mi hija sólo come arroz"

REDACCIÓN 04/03/2019 08:56 p.m.

El periódico El Mundo de España publicó un reportaje sobre Robert Jesús Guerrero, quien el pasado 25 de febrero apareció en un video buscando comida en un camión de basura.

El periodista Jorge Ramos y su equipo viajaron a Venezuela para hacerle una entrevista al mandatario Nicolás Maduro; pero, según ha dicho el propio periodista, fueron retenidos en el palacio presidencial después de que al gobernante se molestara por unas preguntas y videos que le mostró.

Al salir del palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, el equipo de Univisión fue escoltado por el Servicio de Inteligencia hasta el hotel donde se hospedaban y serán deportados a primera hora de la mañana del martes, dijo el Sindicato de Prensa venezolano.

De acuerdo con el propio Ramos, fue un video donde gente toma comida directamente de la basura lo que hizo enfurecer al mandatario.

De acuerdo con El Mundo, el hijo de Chávez no soportó que el popular periodista mexicano-estadounidense, Jorge Ramos, rompiera la ficción revolucionaria y le mostrara el vídeo en el que este caraqueño devora restos de comida directamente de un camión de la basura.

Y en entrevista, el joven Guerrero comentó:

"Me salió del corazón, en ese momento tenía mucha hambre", subraya el protagonista del video, quien se convirtió en una celebridad en redes sociales y en las calles de Chacao, zona de la clase media-alta de Caracas que recorre todos los días para llenar el estómago y para buscar entre la basura restos de tecnología u otras cosas para vender.

El Mundo reseña que "el reciclador" –como él mismo se hace llamar– pese a que tenía hambre y comía vorazmente pudo lanzar el sentimiento mayoritario que recorre su país con tanta precisión como pocas palabras:

"Tenemos que sacar al presidente, no podemos seguir así... Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. No podemos vivir más comiendo de la basura. Tengo 36 años y es la primera vez en mi vida que me veo obligado a hacer algo así. Ahora, un sueldo no alcanza para nada".

Sobre ese momento, "el reciclador" indicó a El Mundo que lo primero que se encontró fue al camión de la basura sacando las bolsas de la panadería, se atrevió a curiosear y sacó unos dulces, que con tanta hambre que se los comió.



"Llegaron unos señores a entrevistarme y les di el voto de confianza para contarles lo que yo siento sobre este país. Cómo es posible que en Venezuela, con tantas riquezas, los niños estén en la calle. Y nosotros, que somos de la calle también, estamos sufriendo esta necesidad con todos los minerales y el petróleo que tenemos. Sólo espero que todo cambie para bien. Este gobierno no ha dado la talla, dice que todo está bien y nada está bien, eso es mentira. Todo está bien para ellos, pero no para nosotros, los venezolanos. Cada día es peor, la inflación es demasiado alta, no se puede comprar ni un pan. Tampoco se encuentran las medicinas para los ancianos y para los niños. Ya llevo cinco años en esto y no me queda de otra, hasta que venga otro presidente que cambie Venezuela".

Ahora famoso, en su cumpleaños 36, a Jesús lo invitaron reporteros a una cafetería a comer hamburguesas; ahí se le escaparon algunas lágrimas. "Jamás me habían regalado algo así en mi cumpleaños, pero no se preocupen, sólo estoy llorando de alegría", se sincera. Cada uno arremete contra su plato, pero "el reciclador" de Caracas, quien se atrevió a pedir que sacaran al topoderoso Maduro, no se animó a probar bocado.



Al final confiesa: "No puedo comer esto sabiendo que mi hija sólo come arroz". El camarero atiende su petición y le envuelve la hamburguesa dentro de una bolsa.

