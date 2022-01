"No más narco ni crimen organizado", promete Xiomara Castro en toma de protesta

TEGUCIGALPA.- Xiomara Castro juró este jueves como la nueva presidenta de Honduras, convirtiéndose en la primera mujer del país en alcanzar este puesto.

Castro juró hacia las 12:05 (hora local) en una ceremonia en el Estadio Nacional, entre el aplauso de miles de hondureños e invitados especiales de varios países.





LOS INVITADOS PRINCIPALES

Entre las invitadas destacadas se encuentran la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, la expresidenta y actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.

? #VIDEO | ¡Histórico! ???? @XiomaraCastroZ es oficialmente la primer presidenta mujer de #Honduras ???? https://t.co/AlQIwjhDxE



?? De México asistió el

Alejandro Moreno, Presidente de COPPPAL y el canciller @m_ebrard acompañado de su esposa pic.twitter.com/s70TzaSTuq — La Silla Rota (@lasillarota) January 27, 2022

También acudieron Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, y Cynthia López Castro, diputada federal del PRI. El canciller aseguró por medio de redes sociales que "esto es muy significativo para México" y aseguró que Honduras "es un país con el que estamos trabajando mucho".

? #VIDEO El canciller @m_ebrard comparte un clip desde #Tegucigalpa, por la toma de protesta de Xiomara Castro. En breve más info: https://t.co/58q043eHMR pic.twitter.com/s7Rahrz6Zp — La Silla Rota (@lasillarota) January 27, 2022

Por su parte, López Castro se reunió durante unos momentos con Kirchner y la invitó a México, a lo que la exmandataria respondió con un: "¡Viva México!"

? #VIDEO ???? " ¡Viva México!", grita Cristina Kirchner durante la toma de posesión de Xiomara Castro en #Honduras; @cynthialopezc1 la invita a México https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/cb5CACwKdQ — La Silla Rota (@lasillarota) January 27, 2022





"UN HECHO HISTÓRICO", SEGÚN LA NUEVA PRESIDENTA

"Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes", expresó Castro, acompañada de su esposo (el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009).

#Honduras en un día histórico para el país, @XiomaraCastroZ asume la presidencia https://t.co/AlQIwjhDxE



?? Entre las personalidades más importantes está Kamala Harris, VP de #EU, Dilma Rouseff y Cristina Fernández de Kirchner pic.twitter.com/5TxlUr3mSp — La Silla Rota (@lasillarota) January 27, 2022

Arrancó su discurso de investidura destacando que es la primera mujer mandataria en toda la historia del país centroamericano, un "hecho histórico" que "rompe cadenas y tradiciones".

? #VIDEO | La diputada @cynthialopezc1 desde la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro en el Estadio Nacional de #Honduras ante más de 30 mil simpatizantes https://t.co/58q042X6Vj pic.twitter.com/PoHJX9I6oW — La Silla Rota (@lasillarota) January 27, 2022

"La presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras", agregó. "Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia".

Castro destacó que están "rompiendo cadenas y tradiciones", ya que es un "hecho histórico" que una mujer asuma la presidencia de Honduras.





LAS PROMESAS DE CASTRO

Durante su discurso, la mandataria aludió a la alta tasa de pobreza del país centroamericano (alrededor del 70%), la corrupción y la falta de transparencia de los gobiernos anteriores.

? #VIDEO | Así se vive en Honduras la toma de protesta de su primera presidenta mujer y la única en América Latina https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/VZxfZFyTGP — La Silla Rota (@lasillarota) January 27, 2022

"Este día histórico informaré a la nación y a nivel internacional sobre las cifras reales, no maquilladas, de lo que estoy recibiendo, sobre la tragedia social y económica que enfrenta Honduras", declaró Castro.

Además, afirmó que a refundación del país centroamericano comienza por el restablecimiento del respeto al ser humano y se comprometió con "no más narcotráfico, ni crimen organizado".

"La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos, no más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, nos más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado", subrayó.





