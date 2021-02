"No les importamos": California falla en proteger trabajadores latinos

Trabajadores han reportado que no se les dio equipo de protección. (FOTO. PIXABAY)

Luis Chavarria y su hermano son camioneros de Los Ángeles, Estados Unidos. Cuando su hermano recibió dio positivo por covid-19, Luis siguió trabajando: había facturas que pagar y comida que comprar.

Las condiciones para mantenerse a salvo en medio de la pandemia no son ideales, dijo, explicando que a los compañeros de trabajo no se les dio equipo de protección, y muchos no usaron máscaras porque dificultaba la comunicación con los despachadores. Nadie quería hablar sobre la hospitalización de su hermano.

“Hacemos lo mejor que podemos para protegernos, pero existe un gran temor. Se siente como una sombra oscura", dijo el hombre de 42 años. "Estas compañías tienen tantos recursos y se siente como si nos hubieran dejado aquí durante la pandemia".

A medida que California ve un aumento en los casos de coronavirus y hospitalizaciones, un grupo que ha sido especialmente afectado son los latinos, que representan casi el 39% de la población del estado, pero el 55% de los casos de covid-19. Según informes recientes del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, los residentes latinos tienen más del doble de probabilidades que los residentes blancos de contraer el virus. En San Francisco, de los miles evaluados en el distrito de la Misión, el 95% de las personas que dieron positivo fueron latinos.

Un análisis de Los Angeles Times encontró que a nivel estatal por cada 100,000 residentes latinos, 767 dieron positivo. La comunidad negra también se ha visto particularmente afectada: por cada 100,000 residentes negros, 396 han dado positivo. En comparación, 261 de cada 100,000 residentes blancos.

Eso ha llevado crecientes llamados a que California haga más para proteger a los trabajadores esenciales. Los empleadores deben hacer que los lugares de trabajo sean más seguros, y las pruebas y el acceso a la atención médica y otros servicios deben incrementarse para las comunidades latinas y otras comunidades no blancas que están experimentando brotes importantes, dicen las autoridades.

En el condado de Los Ángeles, los brotes aumentan drásticamente en los lugares de trabajo y las oficinas, una categoría que incluye almacenes, plantas de fabricación, servicios de correo, servicios de distribución, gestión de residuos y venta minorista.

"Nosotros tenemos una gran epidemia realmente reflejada en la costa oeste, y también en México, de trabajadores esenciales de barrios de alta densidad, predominantemente latina", dijo el epidemiólogo y experto en enfermedades infecciosas de la UC San Francisco, el doctor George Rutherford.

Los expertos dicen que los brotes más grandes han sido en el sur de California y el Valle Central. En esas regiones, las economías dependen particularmente de los trabajadores latinos, y varios residentes latinos tienden a vivir en comunidades densamente pobladas donde la covid-19 puede propagarse fácilmente a través de familias extensas.

Algunos de los brotes más grandes se han producido en algunos de los vecindarios de inmigrantes más densamente poblados de Los Ángeles, incluidos Pico-Union, Westlake y South Los Angeles, según un análisis del New York Times.

El camionero Rafael Saavedra, de 41 años, también ha seguido trabajando durante la pandemia, aunque su sueldo ha caído 30%.

El hombre sale de su casa en Alhambra para trabajar a las 5:30 a.m. y se dirige al puerto de Long Beach o San Pedro.

Saavedra maneja contenedores de envío desde el extranjero. Después de cargar su camión, maneja 400 millas a través de California antes de regresar a casa. Pero en lugar de saludar inmediatamente a su esposa e hijos como solía hacerlo, se quita la ropa de trabajo y las duchas para desinfectarse.

"Mi peor temor es infectar a mis hijas", dijo Saavedra. “Me dan dos máscaras cada tres o cuatro semanas. No les importan los conductores, y nosotros somos los que hacemos todo el trabajo sucio".

Los trabajadores dicen que las compañías podrían estar haciendo mucho más para mantenerlos a salvo.

El viernes, los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles informaron la muerte de cuatro empleados que trabajaban en Los Angeles Apparel, un fabricante de prendas en el centro que ha estado haciendo máscaras.

La compañía ahora tiene más de 300 casos confirmados de coronavirus entre sus empleados.

Funcionarios del condado dijeron que Los Angeles Apparel no cooperó con una investigación del condado de un brote reportado, y que la instalación se cerró el 27 de junio. En un momento, los funcionarios alegaron que la compañía intentó reabrir con lo que parecían ser nuevos empleados, violando un orden del condado. La compañía negó cualquier irregularidad.

Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado de Los Ángeles, dijo en un comunicado que hay una lección vital en el caso para todos los empleadores. "Los propietarios y operadores de empresas tienen una responsabilidad corporativa, moral y social con sus empleados y sus familias para proporcionar un ambiente de trabajo seguro que cumpla con todas las directivas de los oficiales de salud".

Aumentan brotes en los lugares de trabajo

En abril, un trabajador en un centro de distribución de Central Valley Safeway murió por complicaciones de covid-19 y otros 51 resultaron infectados. Un mes después, nueve instalaciones industriales en la ciudad de Vernon vieron brotes.

De las nueve instalaciones, cinco eran plantas empacadoras de carne. El brote más grande involucró más de 200 casos positivos en la planta Farmer John.

La mayoría de los trabajadores en Vernon viajaban desde otras ciudades de clase trabajadora y altamente latinas en todo el sur de California.

La directora ejecutiva de la Federación Laboral del Condado de Orange, Gloria Alvarado, dijo que la falta de cumplimiento de los mandatos de seguridad por parte de los funcionarios del condado ha puesto en peligro la seguridad de los trabajadores esenciales. También culpó a las empresas por no proporcionar un acceso adecuado al equipo de protección personal y por no informar los casos de covid-19 a los empleados.

Sobre la base de las conversaciones que ha tenido con trabajadores esenciales, dijo Alvarado, la gerencia de algunas tiendas minoristas y supermercados en todo el condado no ha aplicado reglas de máscara para los visitantes.

"Al principio, la gente decía: 'gracias por arriesgar tu vida', y de repente no importan", dijo Alvarado. "Es doloroso porque esos héroes que están allá afuera trabajando, esos trabajadores de primera línea son sus vecinos".

En un comunicado, los funcionarios del condado de Los Ángeles dijeron que han desplegado más recursos en las comunidades de color y, como resultado, las comunidades más pobres de la región ahora tienen una tasa de pruebas más alta que otras. Dijeron que esperan anunciar el miércoles un plan para expandir significativamente los sitios de prueba en áreas de necesidad y participar en actividades de divulgación para "abordar los problemas de equidad en salud que covid-19 ha dejado tan trágicamente claro".