''No intenten obtener armas nucleares ni repriman manifestantes'', advierte Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió nuevamente a Irán a través de sus redes sociales.

Trump pidió en persa al país de medio oriente que no obtengan armas nucleares y que no repriman a manifestantes en el país.

Asimismo, el presidente externó que no le interesa si Irán está dispuesto o no a negociar mientras no violen los límites.

"El Asesor de Seguridad Nacional sugirió hoy que las sanciones y protestas que Irán 'ahogó' los obligarán a negociar. En realidad, no podría importarme menos si negocian. Será totalmente de ellos, pero no armas nucleares y 'no maten a sus manifestantes'", escribió en sus redes.

Este domingo se cumplen dos días de protestas en el país, luego de que la represión del Gobierno contra manifestantes en noviembre dejara más de 300 muertos, según reportes de activistas.

(Frida Mendoza)