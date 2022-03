"No apoyamos a Putin", ruso-americanos en Nueva York condenan la guerra en Ucrania

Los efectos de la invasión rusa de Ucrania se están sintiendo en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, donde muchos ruso-estadounidenses están angustiados por lo que está ocurriendo en Europa, así lo dio a conocer DW.

Más de 3 millones de ruso-americanos viven en los Estados Unidos. Casi uno de cada cuatro vive en el barrio ruso-ucraniano Little Odessa en Nueva York, barrio llamado así por la ciudad ucraniana.

El barrio alberga a personas de muchos países de la antigua Unión Soviética, por eso la guerra en Ucrania acongoja a una parte de sus habitantes.

"Me siento muy mal, me entristece mucho y me avergüenzo, porque soy ruso. No apoyamos a Putin, créannos, esto está muy mal", dijo a DW Boris, nacido en Rusia, pero es un habitante del barrio Little Odessa en Nueva York.

Muchos en ese barrio temen hablar ante las cámaras sobre la guerra en Ucrania, pues les preocupan las represalias contra sus familias en Rusia, pero los estadounidenses nacidos en otros países de la exUnión Soviética son más abiertos.

"No puedo dormir, no me puedo levantar, no estoy a gusto. Mi familia, mis amigos y yo, todo el mundo amamos a Ucrania. Maldito Putin", expresó Selma, quien nació en Georgia.

"No hay nadie que esté de acuerdo, absolutamente nadie piensa que Putin actuó bien", aseguró la ucraniana Lana para DW.

"Tengo amigos rusos y ninguno apoya lo que está haciendo Rusia, no veo cómo es posible, nadie se cree las mentiras, en Estados Unidos tenemos medios de comunicación libres, conocemos la realidad. Nada de lo que dice Putin tiene sentido", dijo Alex, hijo de ucranianos.