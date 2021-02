Niño de 4 años sale a dar paseo y regresa con "Flash" a casa

VIRGINIA.- La ilusión de muchos niños es tener una mascota ya sea un perro, un gato, un pájaro podrían ser los candidatos más habituales; sin embargo, Dominic un pequeño de 4 años decidió llevar a casa a un venado.

La historia de amistad entre el niño y el ciervo se ha hecho viral, de acuerdo con Stephanie Brown, madre del menor, comentó que su hijo salió a dar un paseo mientras se encontraban de vacaciones en un parque nacional en Virginia, cuando Dominic apareció en la casa con su nuevo amiguito.

En su cuenta de Facebook, Brown compartió una fotografía donde posan Dominic y el pequeño ciervo, la publicación ha conseguido más de 32 mil reacciones y miles de comentarios.

"Estábamos empacando las maletas para regresar a casa, cuando en la cocina escuche a mi hijo limpiarse sus botitas en la entrada de la casa, justo en la alfombra, cuando de repente volteó a ver mi pequeño estaba acompañado del venado. Ni siquiera podría decírtelo, estaba en shock", dijo Stephanie.

Dominic really went outside and brought a deer back... Publicado por Stephanie Brown en Martes, 26 de enero de 2021

A pesar del breve encuentro que Dominic tuvo con el venado, al niño le dio tiempo de ponerle nombre a su mascota a la cual llamo "Flash" antes de que esta volviera a internarse en el bosque.





