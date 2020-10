Niebla mental: la terrible secuela de los sobrevivientes del covid

Al ser un virus nuevo, la covid-19 aún tiene muchos secretos que revelar al mundo. Uno de ellos es las secuelas que padecen aquellos que sobreviven al coronavirus.

Recientemente se ha descubierto una serie de secuelas mentales en sobrevivientes del nuevo virus, la cual llaman "niebla mental".

Un reportaje de The New York Times recopila una serie de testimonios de personas con esta "niebla mental" que presenta estragos como pérdida de la memoria, confusión, mareos y dificultad para leer, comprender palabras cotidianas y concentrarse.

Michael Reagan, por ejemplo, perdió todos los recuerdos que tenía sobre sus 12 días de vacaciones en París, Francia, ocurridos unas semanas antes de contagiarse de covid-19, presentó temblores en los dedos, convulsiones y dificultades para hablar.

Por su parte, Erica Taylor se volvió despistada y olvidadiza, no podía ni siquiera reconocer su propio automóvil en el estacionamiento de su barrio. No pudo regresar al trabajo como abogada tras recuperarse y tuvo que regresar a un perro que había adoptado porque no podía confiar en ella misma para cuidarlo.

Otro caso es el de Lisa Mizelle, una enfermera que ahora olvida los tratamientos de rutina y los análisis de laboratorio, por lo que tiene que ser auxiliada constantemente por sus colegas. Antes atendía ella sola a seis pacientes a la vez, ahora no puede ni cuidar a uno solo.

Igor Koralnik, director de enfermedades neuroinfecciosas en el centro médico de Northwestern Medicine en Chicago, dijo a The New York Times que hay miles de personas que padecen esta "niebla mental" tras sobrevivir a la covid-19.

Aunque no se sabe realmente el motivo de esta secuela, una de las teorías señala que surge cuando la respuesta inmunitaria del cuerpo ante el virus no se detiene, también la que señala que se debe a la inflamación de los vasos sanguíneos que van al cerebro.

Estas teorías fueron dichas a The New York Times por Avindra Nath, director del departamento de infecciones del sistema nervioso del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, mismas con las que coincide Dona Kim Murphey, neuróloga y neurocientífica.

La mayoría de los casos de "niebla mental" se da en pacientes que fueron hospitalizados por el virus, incluso también se puede presentar en medio de la enfermedad.

Una investigación realizada en Francia al respecto, estudió a 120 sobrevivientes de covid-19 que tuvieron que ser hospitalizados, 34% de ellos tenían pérdida de memoria, el 27% problemas de concentración.

Una encuesta próxima a publicarse de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana señala que más de la mitad de los casi 4 mil encuestados presentó dificultades para concentrarse o enfocarse tras vencer a la covid-19, dijo al diario estadounidense la profesora Natalia Lambert.

De igual manera, una tercera parte de los encuestados dijo tener problemas de memoria, mareos y confusión.













Con información de The New York Times

