"Ni el transporte ni las tiendas están al 100", así es la incertidumbre social y económica en Bolivia

"No está el transporte público al 100%, no están abiertas las tiendas, hay un paro cívico aquí desde hace dos semanas; en Potosí desde hace un mes, y en Cochabamba desde hace 3 semanas. Hay una alegría en una parte de la sociedad por la renuncia, pero hay gente, gran parte, que también apoya al gobierno... la violencia puede seguir si no se toman decisiones rápidas".