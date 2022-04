Negociaciones entre Ucrania y Rusia alcanzan "callejón sin salida": Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este martes que su campaña en Ucrania será exitosa y que las negociaciones de paz con Kiev han llegado a un "callejón sin salida".

El mandatario hizo estas declaraciones durante una conferencia con su homólogo bielorruso, Aleksandr Lukashenko. Según el medio The New York Times, esto deja claro que Rusia "no tiene intención" de retirar a sus tropas de Ucrania.





RUSIA NIEGA CRÍMENES DE GUERRA

El presidente ruso también aprovechó para negar los presuntos "crímenes de guerra" que ha cometido su país durante la invasión, específicamente en la ciudad de Bucha, y aseguró que lo sucedido es una "falsificación" de Occidente.

"Primero se escenificó el uso de armas químicas por el gobierno de (el presidente sirio, Bashar) Al Asad. Luego resultó que era una falsificación", aseguró. "Igual de falso es Bucha".

Las autoridades ucranianas reportaron que descubrieron unos 400 cadáveres abandonados en Bucha durante el primer fin de semana de abril, tras la retirada de las tropas rusas. También dieron a conocer que algunos de estos cuerpos tenían las manos atadas a la espalda y que mostraban señales de tortura.

Varios países ya habían pedido que se investigara a Rusia por presuntos crímenes de guerra. Pero los llamados se intensificaron tras la masacre en Bucha.

De hecho, Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron este martes que investigan informaciones sobre un posible ataque químico en la ciudad ucraniana de Mariúpol, que habría sido cometido por Moscú.





OBJETIVOS "NOBLES", SEGÚN PUTIN

El mandatario ruso además defendió su campaña militar y aseguró que sus objetivos son "nobles", pues las tropas rusas buscan "ayudar a la gente del Donbás".

"Lo que pasa en Ucrania es una tragedia, pero no teníamos otra opción. Fue la decisión correcta", dijo Putin.

"Nuestra lógica es simple", agregó. "Nuestros objetivos son ayudar a la gente que vive en el Donbás, que siente un vínculo inquebrantable con Rusia y que durante ocho años ha sido víctima de un genocidio".

También afirmó que la invasión "va según lo planeado". Esto se produce mientras las fuerzas rusas avanzan en la región del Donbás.

Además, Putin acusó a Kiev de dar "marcha atrás a los acuerdos" que buscaban ambas partes en Turquía, diciendo que los negociadores volvieron "a cambiar algo" en los puntos discutidos.









ACV (con información de Efe)