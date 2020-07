Nativos americanos: covid-19 profundiza rezagos en salud

WASHINGTON.- Dentro de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, el epicentro mundial de la covid-19, las minorías son las que han resultado ser las más afectadas por la crisis sanitaria, como las comunidades latinas y afroamericanas, a las que se suma el rezago en la atención para poblaciones nativas americanas, como la Nación Yakama.

"No ser contado no es nuevo para nosotros", dijo Tashina Núñez, enfermera en un hospital en el condado de Yakima para The New York Times, quien conforme avanzaba el brote del coronavirus en el condado reconoció en el nosocomio a vecinos, miembros de las tribus que conforman la Nación Yakama. Tenían tos, fiebre y, en algunos casos graves, insuficiencia respiratoria.

Para mediados de julio, publica el diario estadounidense, más de 650 miembros de la Nación Yakama, ubicada al centro del estado de Washington, habían contraído el virus, es decir, cerca del 6% de la población total, de las que han muerto 28 personas, de acuerdo con información del presidente de dicha comunidad nativa, Delano Saluskin.

La población nativa del condado representa alrededor del 7% del total de la localidad, y muchos de ellos, ocupaban el hospital, sin embargo es difícil saberlo con certeza pues el hospital no lleva un registro rutinario de datos como raza o etnia.

Saluskin ha referido que cada semana, al menos el miembro de una familia de la Nación se ve afectado.





Afectados por la pandemia

Aún con las lagunas significativas en los datos disponibles, hay fuertes indicios de que los nativos americanos se han visto desproporcionadamente afectados por el coronavirus a lo largo de la pandemia.

El NY Times destaca que la tasa de casos conocidos en los ocho condados con las mayores poblaciones de nativos americanos es casi el doble del promedio nacional, según un análisis del New York Times.

El análisis no puede determinar si los casos positivos corresponden a nativos, pero se trata de condados que albergan a uno de cada seis residentes en EU que se describen en las encuestas del censo como indios no hispanos y estadounidenses o nativos de Alaska.

Se observa, no obstante, que al menos 15 condados más pequeños con poblaciones significativas de nativos americanos tienen elevadas tasas de contagios, desde grandes áreas metropolitanas en Arizona hasta comunidades rurales en Nebraska y Mississippi, incluido el condado de Yakima.

Un aproximado de las cifras

Por su parte, el Servicio de Salud Indígena ha identificado al menos 30,987 casos entre nativos americanos y nativos de Alaska, no obstante, las naciones tribales no están obligadas a compartir sus datos, por lo que la muestra recaba información de poco menos de la mitad de los centros de salud tribales y el 61 por ciento de los servicios de salud urbanos que atienden a estas comunidades.

Un análisis del NYT mostró que la tasa de infección para los nativos americanos fue 1.7 veces mayor que la de los blancos en general, y algo mayor en los grupos de edad más jóvenes.





¿Por qué los golpea más?

Para Allison Barlow, directora del Centro para la Salud de los Indios Americanos en la Universidad Johns Hopkins, los nativos americanos, particularmente aquellos que viven en reservas, son más propensos a contraer el virus debido a las condiciones de hacinamiento en las viviendas que dificultan el distanciamiento social

A lo que se añaden años de sistemas de salud con fondos insuficientes, inseguridad alimentaria y de calidad del agua y otros factores que contribuyen a las condiciones de salud subyacentes que pueden hacer que la enfermedad sea más grave una vez que se contrae.









(djh)