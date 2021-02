Mujeres obtienen presencia histórica en el Congreso

En elecciones intermedias de Estados Unidos, por primera vez en la historia, los votantes estadounidenses podían elegir a más de 100 mujeres para la Cámara de Representantes. El número mágico era 85, se trataba de superar las 84 mujeres que se sentaban en la Cámara (61 demócratas y 23 republicanas). Los últimos recuentos de este miércoles apuntaban a que al menos han ganado 95 escaños.

De acuerdo con datos del Center for American Women and Politics de Rutgers, 428 mujeres optaron al Congreso por el Partido Demócrata, comparado con solo las 162 que lo hicieron por el Partido Republicano.

"Esto no hubiera pasado sin Trump en la presidencia”, escribe David Wasserman en Cook Political Report. Sin embargo, las mujeres podían perder escaños en el Senado (donde había 17 demócratas y seis republicanas) aunque batieron la marca del número de mujeres gobernadoras (de 6 en total se pasó a 10).

Estas son las mujeres que marcaron la diferencia:

Ilhan Omar y Rashida Tlaib (Michigan). Se han convertido en las primeras mujeres musulmanas en llegar a la Cámara de Representantes. Omar, demócrata por Minesota, además ya era la primera legisladora por su Estado de origen somalí.

Sharice Davids, demócrata por Kansas, lesbiana y miembro de la nación Ho-Chunk, ocupará un escaño en la Cámara del Congreso de la nación. Por Nuevo México, la demócrata Deb Haaland y miembro de la tribu Pueblo de Laguna. Ambas son las primeras indígenas en llegar al Capitolio de la nación. Quedaba por saber la suerte de Yvette Herrell, representante republicana por Nuevo México y miembro de la nación Cherokee.

La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en junio se impuso contra todo pronóstico en las primarias de su partido por el distrito 14 de Nueva York. Con 29 años, Ocasio es una de las estrellas emergentes del progresismo en EU.

Ayanna Pressley, nacida en Chicago, se convierte en la primera mujer negra que representa a Massachusetts en el Congreso. La candidata del ala progresista del Partido Demócrata dio la sorpresa en las primarias cuando desbancó a Michael Capuano, un político con 20 años de experiencia en el Congreso.

Actrices hispanas piden a mujeres latinas votar por quienes las protejan

Para el Senado se elegían 10 mujeres, incluida Marsha Blackburn, republicana y primera senadora por Tennessee.

Siete de las mujeres senadoras victoriosas eran demócratas.

Nueve mujeres ocuparán la tradicional casa del Gobernador. Stacey Abrams no logró ser la primera mujer negra en haber llegado a la gobernatura en Georgia.

Para Debbie Walsh, directora del Center for American Women and Politics, “lo importante es que las mujeres compitan, ganen o no ganen, lo importante es que están en las papeletas”. La participación de las mujeres —y su victoria— ha sido histórica. Todo empezó con la Marcha de las Mujeres para protestar contra la presidencia de Trump en enero de 2017 y continuó con el movimiento MeToo que sacó a la luz los escondidos abusos sexuales en los centros de trabajo.

Además, las mujeres que este año aspiraban al poder eran la definición de la diversidad: negras, latinas, y nativo-americanas.

mlmt