Mujer vegana demanda a vecinos por el "insoportable" olor de sus parrilladas

Una mujer vegana de Australia que vive al norte de Perth demandó a sus vecinos por el olor a sus parrilladas, pues éstos instalaron una parrilla en el jardín, misma que suelta olores a alimentos que derivan de animales, lo que le parece insoportable.

Cilla Carden no sólo denunció ante la justicia local a Toan Vu, su vecino, por el olor que desprenden los alimentos que consume, también se quejó de humo de cigarro y de ruidos molestos que propicia, según la información del diario británico The Guardian.

"Colocaron una parrilla y solo huelo a pescado, solo puedo oler a pescado. No puedo disfrutar de mi jardín, ya no puedo salir de casa", declaró Cilla Carden argumentando que no tiene calidad de vida.

Aunque Carden llevó el caso a los tribunales en 2017 y mantuvo una batalla legal hasta la sentencia definitiva, la Corte Suprema de Perth desestimó su caso y le dio la razón al vecino.

Al parecer, Toan Vu no es el primer vecino de Carden en tener problemas con ella, ya que otro hombre se vio obligado a quitar su parrilla ante los constantes reclamos de Carden.

MJP