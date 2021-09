Mujer se suicida en hotel de Madrid tras meses de buscar la eutanasia

El 3 de septiembre, una mujer española le contó al diario El País, bajo condición de anonimato, que su vida se limitaba a luchar contra un dolor insoportable y que su única esperanza era la posibilidad de que se le practicara la eutanasia.

Cuatro días después, acudió a consulta con su doctora en el hospital Gómez Ulla de Madrid y le pidió que le ayudara a morir. Aunque la doctora le dijo que sí, dos días después le llamó por teléfono para comunicarle que se había declarado objetora de conciencia, por lo que no le podía ayudar.

La ley regulatoria sobre la eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio, dicta que en estos casos, el doctor debe elegir a otro médico para que examine al paciente y evalúe si cumple con los requisitos. Sin embargo, nadie la contactó.

El domingo 19, la mujer reservó una habitación en un hotel y se administró la sustancia que le quitaría la vida.

LA MUJER ANÓNIMA CUENTA SU HISTORIA

La mujer habló con el diario como último intento de hacer escuchar su caso. Contó los detalles de la enfermedad que padecía, una patología crónica osteomuscular que era incurable y que tenía desde hace 14 años.

Su enfermedad era agravada por su intolerancia a los opioides, y al sufrimiento se le sumó un cáncer de vejiga "invasivo y de alto grado".

"La decisión está tomada. No creo que vaya a llegar a tiempo de que me puedan aplicar la ley. Siempre he dicho que no quiero vivir si no puedo tener decisión sobre mi vida. Y ya no puedo coser, no puedo leer. No hay nada que me ilusione. Nada".

Agregó: "No se trata de un capricho, es que mi vida consiste en sufrir lo menos posible, y aun así mi sufrimiento es intolerable. Por eso digo que a lo mejor aguanto hasta octubre o a lo mejor no".

UN CASO SIMILAR

En 2019 ocurrió un caso similar en España; Ángel Hernández ayudó a su esposa, María José Carrasco, quien llevaba más de 30 años con esclerosis múltiple, a terminar su vida.

El video, que la pareja decidió grabar para generar consciencia, le dio la vuelta al mundo y avivó el debate acerca de la eutanasia.

Sin embargo, Ángel fue detenido poco tiempo después, ya que la eutanasia estaba prohibida en ese entonces.

"Podría haberlo hecho clandestinamente", dijo Ángel en ese entonces. "Discutí con mi esposa por esto, ella era secretaria judicial y sabía lo que podía pasarme. Pero la convencí de que era importante que esto trascendiera, ya no por ella, sino por la gente que quedaba".

ACV