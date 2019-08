Mujer se salva de ataque de Puma con rola de Metallica (Videos)

Una mujer canadiense se escapó de ser atacada por un puma al asustar al felino con la música de Metallica que puso a todo volumen en su teléfono móvil.

El suceso ocurrió lugar en las afueras de Duncan (Columbia Británica, Canadá), por donde Dee Gallant salió a pasear con su perro como tantos otros días.

En un momento dado, llegó la sorpresa cuando sintió que estaba siendo vigilada por 'algo'. "Tuve la sensación de que me estaban mirando", declaró a Victoria News.

"Miré a la derecha y allí estaba. Recuerdo pensar 'wow, es un puma, ¿qué hace ahí todavía? Luego pensé 'oh Dios mío, se está acercado, tengo que detenerle´", explicó a Kelowna Now.

El animal se detuvo ante las órdenes tajantes de Dee, pero no se marchaba y permanecía inmóvil mirándola: "Me metí en mi iTunes y encontré "Don't tread on me" de Metallica. Pensé que era lo más ruidoso que había en mi teléfono y que probablemente le asustaría".

"Tan pronto como sonaron las primeras notas, se fue corriendo por los arbustos", relata la mujer, quien asegura que le encantaría contactar con el grupo para contarle algún día a James Hetfield que su música le salvó la vida.