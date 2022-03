Mujer prende fuego a su ex y a su nueva novia tras perder custodia de sus hijos

Sarah Mudge, una mujer australiana, irrumpió en la casa de su expareja en la ciudad de Brisbane y prendió fuego a su habitación mientras dormía, tras perder la custodia de tres de sus cuatro sus hijos.

La expareja de Mudge, el nigeriano Stanley Obi (33), se encontraba con su hijo más pequeño y con su nueva novia, Coletta Phillips (30). En la habitación de junto, se encontraban sus otros dos hijos, ambos menores de cinco años.

Según el medio Daily Mail, Obi logró sacar a su bebé mientras que Phillips rescataba a los otros dos niños. La pareja también logró salvar a sus mascotas.

Mudge (30) murió en el incendio, mientras que Obi fue sacado de la casa por un vecino. Sin embargo, el hombre falleció en el hospital pocas horas después, al tener quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Phillips sufrió quemaduras en sus vías respiratorias, pero sobrevivió al ataque.





LA CUSTODIA DE LOS HIJOS

Según la familia de Obi, Mudge habría reaccionado de esta manera luego de perder la custodia de tres de sus cuatro hijos durante una audiencia judicial, ocurrida el día anterior al ataque.

Antes del incendio, ambos habían solicitado órdenes de violencia doméstica el uno contra el otro.

En los meses previos al ataque, Mudge había escrito una serie de mensajes inquietante en sus redes sociales. En uno de ellos, incluso amenazó con matar a Obi si le "quitaba a su bebé".

En otro mensaje, que escribió en un grupo de víctimas de violencia doméstica en diciembre del año pasado, aseguró que si ella y sus hijos terminaban muertos, sería culpa de Obi.

"Cuando nos hayamos ido, asegúrense de que todo el mundo lo sepa. Cuando vean mi nombre y el de mis hijos, asegúrense de que sepan que se lo he dicho a todo el mundo", escribió. "No es un accidente. No me voy a suicidar con mis hijos, o lo que sea que él haga. Es él. Será él'.





