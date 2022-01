Mujer no lleva cubrebocas y usa su vestido para ingresar a una heladería

Los empleados del negocio le pidieron que se retirara del local, no sin antes ella decirles a los trabajadores. (Youtube)

En Mendoza, Argentina, una mujer usó su vestido como tapabocas y se quedó en ropa interior, ya que ella no traía uno para ingresar a un comercio que lo exigía como parte del protocolo para evitar contagios de coronavirus.

El hecho ocurrió el sábado 1 de enero, alrededor de las 22:30, cuando una mujer llegó hasta una heladería ubicada en las calles Italia y Río Mendoza, en el departamento Godoy Cruz.

Ella quiso entrar al local y al no tener el tapabocas exigido por el comercio debido al protocolo sanitario, ella decidió quitarse el vestido que llevaba puesto y se lo puso en la cara tapando nariz, mentón y boca.

En el video se ve el momento exacto en que la mujer se saca su prenda de vestir, entra a la heladería y se dispone a ver los sabores de helado que quería llevar para ella y sus 11 amigos, quienes tampoco tenían cubrebocas.

Además, un hombre y sus tres hijas fueron testigos de la insólita situación y se quedaron atónitos cuando la mujer entró a la heladería en bombacha y corpiño.

Por lo que, los empleados del negocio le pidieron que se retirara del local, no sin antes ella decirles a los trabajadores:"¿No me pedís el tapabocas?, me lo estoy colocando", así lo indicó el medio local, Diario Mendoza.

MJP