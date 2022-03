Mujer embarazada y su bebé mueren tras ataque ruso a hospital en Mariúpol

El 9 de marzo pasado, la noticia de que Rusia había bombardeado un hospital materno en la ciudad ucraniana de Mariúpol le dio la vuelta al mundo. Las fotografías del ataque que circularon en los medios de información y en las redes sociales causaron indignación por parte de la comunidad internacional.

Una de las imágenes que se volvieron virales muestra a una mujer embarazada que es rescatada tras el ataque al hospital. Es cargada por rescatistas en una camilla y se puede apreciar el edificio destrozado en el fondo.

El momento fue captado por fotógrafos de la agencia de noticias The Associated Press. Medios de todo el mundo, incluyendo a The New York Times, compartieron la fotografía en primera plana para enseñar el sufrimiento de los civiles durante la invasión de Ucrania.

Este lunes, The Associated Press dio a conocer que tanto la mujer de la foto como su bebé murieron después del ataque.





LA HISTORIA TRAS LA IMAGEN

Los reporteros de la agencia lograron seguir la historia de la mujer que fotografiaron. Según dieron a conocer, fue llevada a otro hospital tras el ataque, el mismo 9 de marzo.

Sin embargo, ni ella ni su bebé se encontraban en buen estado.

Uno de los doctores dijo a la agencia que la pelvis de la mujer había sido aplastada y que su cadera había sido desprendida. Su bebé nació por cesárea, pero no dio señales de vida.

Al darse cuenta de que estaba perdiendo a su bebé, la mujer gritó a los médicos: "¡Mátenme ahora!" Aunque el personal intentó salvarla por medio de reanimación, ella también falleció.

Su esposo y su padre acudieron a recuperar su cuerpo poco tiempo después. Los doctores dijeron que estaban agradecidos de que no acabara en las fosas comunes que se están cavando para los muertos que han dejado los ataques rusos en Mariúpol.

En respuesta a la indignación que causó el ataque, Rusia aseguró que el hospital en cuestión había sido requisado como base por las fuerzas ucranianas. Además, el embajador del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que las imágenes del ataque son "noticias falsas".





ACV