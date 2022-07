Mujer agrede a vendedora mexicana de tacos en Los Ángeles, EU

Una mujer llegó a un puesto de tacos para exigir comida gratis, pero al no lograr su objetivo se puso agresiva y atacó a la vendedora, destruyó el espacio y escupió los alimentos.

En un video que ha provocado indignación en redes sociales, una mujer fue captada cuando golpeó a una vendedora mexicana que trabajaba en un puesto de tacos en Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con información de personas que presenciaron lo sucedido, la agresora pidió un burrito en el puesto de tacos y, cuando le solicitaron que pagara, ella dijo que no traía dinero. Como era de esperarse, Bertha Zúñiga, la vendedora mexicana, le dijo que no podía darle la comida gratis. En ese momento, la mujer enloqueció.

Comenzó a aventar al piso la comida que estaba en el puesto de tacos; le lanzó varios golpes a la vendedora de tacos y escupió en la comida que se vendía.

Tras conocer la noticia, muchas personas de la comunidad se organizaron para reponer el dinero perdido al dueño del puesto de tacos y así se solidarizaron con la vendedora mexicana.

"Nosotros no trabajamos para andar regalando comida. Nosotros trabajamos por necesidad y por nuestras familias. Quiso agarrar uno de los cuchillos, pero, uno de los empleados lo evitó. Ella estaba muy amenazante. A veces no les importa. Hay clientes consumiendo y así llegan y asaltan. Siempre le digo a mis empleados que no respondan y llamen a la policía. Eso es lo que ellos nos piden", dijo el dueño de la taquería.

De acuerdo con el testimonio de los involucrados, el gran problema fue que la policía tardó más de una hora en llegar. De hecho, la mujer regresó y, al ver que no llegaba la policía, agarró la comida y se sirvió su propio burrito burlándose de la vendedora mexicana.

El dueño del puesto de tacos perdió 4 mil dólares en mercancía. La mujer fue arrestada y se encuentra detenida bajo una fianza de 60 mil dólares.