Muertes por empleos, causa del fracaso de Trump contra covid

¿Cuándo comenzó Estados Unidos a perder su guerra contra el coronavirus? El 17 de abril, cuando Donald Trump tuiteó "LIBERATE MINNESOTA", seguido de "LIBERATE MICHIGAN" y "LIBERATE VIRGINIA". Pues al hacerlo, declaró efectivamente el apoyo de la Casa Blanca a los manifestantes que exigían el fin de los bloqueos que los gobernadores habían instituido para controlar a covid-19, aseguró Paul Krugman, en su columna en The New York Times.

El columnista escribió el día de hoy que, a pesar de que los gobernadores demócratas a los que Trump apuntó en esos tuits se mantuvieron firmes, los gobernadores republicanos en Arizona, Florida, Texas y otros lugares pronto levantaron las órdenes de quedarse en casa y pusieron fin a muchas restricciones en las operaciones comerciales.

También, siguiendo el ejemplo de Trump, se negaron a exigir que las personas usaran cubrebocas, mientras que Texas y Arizona se negaron a los gobiernos locales el derecho de imponer tales requisitos.

Así como recordó Paul Krugman, que rechazaron las advertencias de los expertos en salud de que la reapertura prematura y descuidada podría conducir a una nueva ola de infecciones.

Y aunque el brote inicial de covid-19, centrado en Nueva York, debió enseñarlos a ser cautelosos, ni los políticos republicanos ni la administración Trump les importó.

"En la segunda semana de junio, nuevos casos de covid-19 estaban surgiendo en Arizona y claramente en aumento en Texas. Sin embargo, los gobernadores de ambos estados desestimaron los llamados a una pausa en la reapertura, insistiendo en que las cosas estaban bajo control", dice la columna.





Para el 16 de junio, The Wall Street Journal publicó un artículo de opinión del vicepresidente Mike Pence declarando que no había y no habría una segunda ola de coronavirus, dado el historial de la administración Trump, esto significaba que la ola estaba a punto de golpear. Y así fue.

Reapertura prematura "alborotó" el virus

En las últimas tres semanas, las cosas se han vuelto muy sombrías rápidamente, pues los hospitales en Arizona y Texas están en crisis. Y sí, fue una reapertura prematura lo que lo hizo.

Así como las manifestaciones antibloqueo que no fueron asuntos espontáneos y populares, pues el columnista afirmó que, muchos fueron organizados y coordinados por activistas políticos conservadores, algunos con vínculos estrechos con la campaña de Trump, y financiados en parte por multimillonarios de derecha.





"En cuanto a la reapertura de estados, se debió al deseo de la administración de tener grandes aumentos de trabajo antes de noviembre, para poder hacer lo que sabía hacer: alardear del éxito económico", se lee en la columan del NYT.

La ironía es que la voluntad de Trump de intercambiar muertes por empleos y ganancias políticas ha fracasado

(María José Pardo)