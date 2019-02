Mueren cuatro niños en un incendio en Inglaterra

REDACCIÓN 05/02/2019 12:39 p.m.

Cuatro niños, cuyas edades oscilan entre tres y ocho años, perdieron la vida hoy en un incendio que destruyó su casa en la zona de Highfields, en la ciudad inglesa de Stafford, mientras que otro niño pequeño y dos adultos lograron escapar del fuego.

La policía del condado de Staffordshire, al que pertenece Stafford, informó que el siniestro se registró la madrugada de este martes y señaló que por el momento se desconoce la causa del incendio, aunque aseguró que está en curso una investigación.

#UPDATE Ch Insp Gemma Ward shares a message to the communities of Staffordshire as we release the names of the four children who are believed to have died in today's fire in Highfields, Stafford - https://t.co/dknOPYSiCm pic.twitter.com/y2YjHNt7GA — Staffordshire Police (@StaffsPolice) 5 de febrero de 2019

Vecinos informaron haber escuchado gritos y cuando confirmaron que se trataba de un incendio, notificaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos, que rápidamente acudió a la escena, aunque su personal enfrentó condiciones muy difíciles dentro de la propiedad debido a la gravedad del siniestro.

These people who live on the estate in the Highfields area of #Stafford have told me they heard screaming in the early hours of this morning. pic.twitter.com/Blymh1Wji0 — Megan Jones (@MegannJ) 5 de febrero de 2019

Al parecer, la familia dormía cuando se originó el fuego, sin embargo, un hombre identificado como Chris Moulton, de 28 años; Natalie Unitt, de 24; y Jack Unitt de dos, lograron escapar del fuego al saltar por una ventana del primer piso, aunque sufrieron algunas heridas que no son graves.

Un hombre, una mujer y un bebé escaparon de la propiedad antes de nuestra llegada, a través de una ventana", declaró Rob Barber, subjefe del servicio de bomberos y rescate de Staffordshire, y afirmó que los tres fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

?? This footage was taken of the scene in #Stafford last night as emergency services attended the scene



It was taken by resident Vince Stoddart who lives in a tower block across the road in Highfields #HeartNews pic.twitter.com/AlxJKYm6Ut — West Mids News (@HeartWMidsNews) 5 de febrero de 2019

Desafortunadamente, cuatro niños murieron en el incendio, confirmó la policía del condado e identificó a los menores como Riley Holt, de ocho años; Keegan Unitt, de seis años, Tilly Rose Unitt, de cuatro años, y Olly Unitt, de tres años.

El fuego consumió la casa, cuyo techo se derrumbó, las ventanas se rompieron y las habitaciones quedaron ennegrecidas, de acuerdo con reportes de la prensa británica.

Miembros de la familia y vecinos han puesto flores y peluches fuera de la casa, así como notas en que las que se pueden leer frases de cariño y otras que aseguran se les va a extrañar, mientras que la policía de Staffordshire externó su solidaridad con los familiares y amigos.

