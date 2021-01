Muere una persona durante un tiroteo en una iglesia de Texas

Una persona falleció y varias más resultaron heridas este domingo en un tiroteo que tuvo lugar en la Iglesia Metodista de Starrville, en la localidad de Winona, en Texas, según confirmó en un comunicado el gobernador del estado, Greg Abbott.

"Nuestros corazones están con las víctimas y los familiares de los fallecidos o heridos en esta terrible tragedia", dijo Abbott, que informó además de que el sospechoso ha sido arrestado por las fuerzas de seguridad, a las que agradeció su trabajo, informó la agencia de noticias EFE.

"El estado de Texas está trabajando de cerca con los servicios de emergencias y con funcionarios locales para asegurar que se hace justicia y que la comunidad de Starrville tiene los recursos que necesita en este momento", agregó.

El sargento Larry Christian, el portavoz de la oficina del sheriff del condado de Smith, donde se encuentra Winona, confirmó a la cadena CNN que el supuesto autor se encuentra bajo custodia policial, aunque después del suceso no se hizo pública su identidad de manera inmediata.

El tirador está ya bajo custodia de las fuerzas de seguridad, según ha informado el gobernador, además dio a conocer que el fallecido es el pastor de la Iglesia, cuya identidad no trascendió.

"Gracias a las fuerzas de seguridad que han detenido al sospechoso. Pido a los texanos que se sumen a las oraciones de Cecilia y mías por los afectados por este horrible tiroteo. El estado de Texas trabaja estrechamente con los servicios de emergencia y las autoridades locales para garantizar que haya justicia y que la comunidad de Starville tenga los recursos necesarios en estos momentos", señaló.

LA INVESTIGACIÓN

En un mensaje posterior publicado en Twitter, Abbott ha asegurado que "Texas conseguirá que se haga justicia rápidamente con el autor de los disparos".

Hasta el momento no se sabe cuánta gente había en el interior de la iglesia, ya que no se estaba desarrollando ningún servicio religioso cuando el tirador irrumpió en el lugar. Según detalló The New York Times, el pastor habría confrontado al atacante antes de ser asesinado.

Texas sufrió otros episodios similares en los últimos años; El 5 de noviembre e 2017, un tiroteo en una iglesia baptistas en Sutherland Springs dejó 26 personas muertas y 20 heridas; fue el peor tiroteo masivo en la historia del estado. El atacante, Devin Patrick Kelley, fue encontrado muerto más tarde.

(Ameyaltzin Salazar)