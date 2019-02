Muere protagonista de famosa fotografía

REDACCIÓN 18/02/2019 10:04 p.m.

Tras años de conflicto bélico, el término de la Segunda Guerra Mundial se selló con una imagen enigmática que traspasó la barrera del tiempo: un marinero besando a una enfermera en Times Square.

Este lunes, ha fallecido George Mendonsa –hombre protagonista de la fotografía que fuera publicada por la revista Life- a tres días de cumplir 96 años de edad.

En la foto que se considera como una de las más importantes en la historia de Estados Unidos, se observa a Mendonsa plantadno un beso a Greta Zimmer Friedman, higienista dental con uniforme de enfermera, en el marco de la celebración del rendimiento de Japón el 14 de agosto de 1945. El momento fue captado por Alfred Eisenstaedt.

Pese a la fama que alcanzó la fotografía, los personajes que parecen en ella sólo se lograron reunir en dos ocasiones posteriores. La mujer de la foto murió en 2016, cuando contaba 92 años de vida.

POLÉMICA

Luego de varias décadas en que varios hombres aseguraban ser los protagonistas de la imagen del beso, en el año de 2012 fue que se reconoció que el hoy finado George Mendonsa es quien aparece en la foto.

Lo anterior se demostró gracias al libro "The Kissing Sailor: The Mystery Behind the Photo that Ended World War II", trabajo de investigación de Lawrence Verria y George Galdorisi.

La averiguación se hizo gracias a un método de reconocimiento facial con tecnología de punta, además de una serie de entrevistas.

El veterano de la Segunda Guerra Mundial vivió sus últimos años como un pescador retirado en el asilo de Middletown en Rhode Island. Su hija Sharon Molleur explicó que su padre padecía de problemas cardiacos, el próximo jueves sería su cumpleaños 96.

