Muere niño por una gripe, su mamá es antivacunas

Luego de que una madre ignorara las recomendaciones médicas para su hijo de 4 años que presentaba el cuadro de una gripe fuerte -con fiebre alta y convulsiones-, y siguiera consejos de una comunidad antivacunas de Facebook; el menor perdió la vida.

El caso aconteció en Colorado, Estados Unidos, país en el que ha proliferado la teoría de que las vacunas provocan enfermedades mayores, o hasta la muerte, en los pequeños. Por lo que grupos de la red social como Detengan la Vacunación Obligatoria -que cuenta con 140 mil miembros- recomiendan tratar todo tipo de padecimientos con remedios caseros, como leche materna y hierbas, el recomendado para tratar la gripe de Najee, el menor hoy fallecido.

Te puede interesar ¿Por qué aumentan los "antivacunas" en EU?

A través de ese grupo de Facebook, la mujer preguntó qué hacer con la situación de su hijo. Explicó que anteriormente, tres de los hermanos de Najee también habían estado enfermos de gripa y presentaron síntomas similares, incluso uno de ellos pasó un tiempo internado en un hospital.

Un doctor recetó Tamiflú para todos los miembros de la familia, no obstante, la madre ignoró la recomendación bajo el argumento de que le preocupaban los posibles efectos secundarios del antigripal, por lo que decidió utilizar aceites de vitamina C, lavanda y menta que le habían aconsejado en el grupo antivacunas, pero el menor no mejoró.

Al empeorar su salud, el niño de 4 años fue hospitalizado. Para financiar la estancia de Najee en el nosocomio, la familia acudió a la plataforma Gofundme.

"Mi hijo sufrió una lesión cerebral anóxica relacionada con una convulsión que pudo haber ocurrido por fiebre o por el cierre de las vías respiratorias", se lee en la descripción de la página creada.

Conviene recordar que como resultado de la filosofía antivacunas durante el año pasado se registró un brote de sarampión en el vecino país del norte -en México también se cuentan algunos casos-, de tal modo que a finales del 2019, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el regreso de esta enfermedad debido a las campañas que están presentes en las redes sociales.

Con información de NT

(diego joaquín)