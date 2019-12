"Muchos de mis mejores amigos están muertos o en silla de ruedas por las drogas"

"Tuve un accidente automovilístico en el '99 y el médico me recetó Vicodin líquido, pero alguien me presentó la Oxicodona cuando tenía 21 años. Fui a un bar cuando tenía 23 años, drogado me metí en una pelea y estuve siete años en la penitenciaría. Cuando salí, me mantuve alejado de todos. Eso fue lo que me salvó".