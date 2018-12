MSNBC desbanca en audiencia a Fox News, televisora favorita de Trump

La cadena MSNBC superó a Fox News, la red de noticias por cable favorita del presidente Donald Trump, en una batalla clave de televisión por primera vez desde el año 2000.

MSNBC, descrita por algunos comentaristas de los medios de comunicación como la antítesis de Fox News de tendencia conservadora, promedió casi 1.56 millones de espectadores en total durante la semana del 17 al 21 de diciembre, anunció el miércoles el NBCUniversal.

Por su parte, Fox News atrajo a aproximadamente 1.54 millones de espectadores y CNN promedió 975.000 espectadores durante el mismo período, dijo NBCUniversal, citando datos compilados por Nielsen Media Research.

Cabe mencionar que MSNBC también reportó la mayor cantidad de espectadores entre los 25 y los 54 años, un grupo demográfico altamente codiciado para los anunciantes, por primera vez desde 2001. Fox News ocupó el tercer lugar, quedando muy por detrás de CNN.

Las calificaciones toman en cuenta la audiencia de entre semana. Cuando se tuvo en cuenta el fin de semana, Fox News salió adelante.



Fox News ha sido un "tour de forcé" en la industria de las noticias por cable durante casi dos décadas, dominando regularmente a los espectadores totales y las clasificaciones demográficas clave. El mes pasado, la red marcó su 29º mes consecutivo como el canal más visto en el cable básico.

