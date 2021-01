Monumentos de EU celebran salida de Trump de la Casa Blanca

La estatua de la Libertad (Nueva York), así como el obelisco del National Mall, el monumento a Abraham Linconl y la escultura de Martin Luther King (Washington DC), celebraron con un baile la salida de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, según se observa en una animación difundida por el comediante Jimmy Kimmel.

#Mundo Desde la Estatua de la Libertad hasta el Monte Rushmore festejan la salida de Trump de la presidencia de los Estados Unidos. #jp #Viral

Video de @jimmykimmel https://t.co/t9WrsLpig4 pic.twitter.com/B0nFT0XxoG — La Silla Rota (@lasillarota) January 21, 2021

Este 20 de enero, Joe Biden tomó posesión como presidente de EU para marcar el fin de los cuatro años del magnate republicano en la Casa Blanca.

En el video de Kimmel musicalizado con la canción "Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye" de la banda Steam, también aparecen imágenes icónicas de la cultura estadounidense, como la de "We Can Do It" creada por J. Howard Miller y que empodera a las mujeres trabajadoras desde 1943; "We want you" utilizada por el ejército para atraer nuevos reclutas; "Only You" con la que el oso Smokey concientiza sobre las causas de los incendios forestales y "Hope", uno de los slogans con los que Barack Obama llegó a la presidencia en 2012.

El Monte Rushmore (Dakota del Sur), y el letrero de Hollywood (California), también se unieron para cantarle "Goodbye" a Trump.

(djh)