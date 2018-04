Misión cumplida, presume Trump; No habrá represalias, responde Putin

REDACCIÓN 14/04/2018 09:08 a.m.

"Un ataque perfectamente ejecutado anoche. Gracias a Francia y al Reino Unido por su sabiduría y el poder de sus excelentes ejércitos. No podría haber tenido un mejor resultado. ¡Misión cumplida!", escribió en su cuenta de Twitter, Donald Trump tras el bombardeo a Siria.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

El ataque contra el país de medio oriente se dio luego del supuesto ataque químico contra civiles, mismo que tanto el gobierno de Siria como el de Rusia han tachado de falso.

"Muy orgulloso de nuestro estupendo Ejército que pronto será, después de invertir miles de millones de dólares completamente aprobados, el mejor que nuestro país haya tenido jamás. ¡No habrá nada o nadie que se le compare!", escribió en otro tuit el presidente estadounidense.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won´t be anything, or anyone, even close!