Militares “fake” defraudan en Facebook: la tragedia de Renee Holland

Renee Holland esperaba envuelta en una bandera estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, era lunes por la tarde en junio de 2017, y estaba ansiosa por ver a un soldado del que se había hecho amiga en Facebook.

Holland, una mujer casada de 56 años, había manejado durante dos horas desde Delaware para recogerlo. Por su amistad en línea, ella le había enviado al soldado una canasta de productos básicos y miles de dólares en tarjetas de regalo. También le había transferido 5,000 dólares para boletos de avión con el fin de que volviera a casa.

Había llegado al aeropuerto en pos de un hombre musculoso y tatuado de uniforme, justo como lo había visto en sus fotografías de Facebook. Sin embargo, el vuelo no estaba en el tablero de llegadas del aeropuerto. Un distribuidor de boletos le dijo que ni siquiera existía.

Holland quedó aturdida. Caminó a su auto, que tenía la frase “Bienvenido a casa” escrita en las ventanas, y rompió en llanto. Había gastado gran parte de los ahorros de su familia en el soldado inexistente. “No puedo regresar a casa y decírselo a mi esposo”, recordó haber pensado. Manejó hasta un centro comercial al aire libre, compró pastillas para dormir y vodka, y se tomó el coctel.

El hombre de las imágenes de Facebook no tenía idea de quién era Holland. Es el sargento Daniel Anonsen del Cuerpo de Marines y quien había abierto su cuenta en la red social una década antes para mantenerse en contacto con amigos y familiares en Maryland. Ahora estaba enfrentándose a decenas de cuentas de impostores en Facebook que usaban fotografías robadas de él; en el gimnasio, en la boda de su hermano y en Afganistán.

El verdadero Daniel Anonsen está retirado y trabaja en un barco en el Golfo de México.

“Por cada una que borraba, aparecían diez más”, dijo. “Se me revuelve el estómago”.

Holland y Anonsen son los extremos de un fraude que ha prosperado en Facebook e Instagram, en el que los defraudadores se hacen pasar por militares estadounidenses para engañar a mujeres vulnerables y solas para sacarles dinero. Esta modalidad de engaños involucra a las fuerzas armadas de Estados Unidos y defraudó a miles de víctimas. La estafa también ha resultado en tragedias.

“Hay muchas personas que están solas, recién divorciadas, quizá viudas”, dijo Kathy Waters, directora de un grupo de defensa contra estos fraudes, llamado Advocating Against Romance Scams (defensa en contra de los fraudes románticos). “Todos quieren a alguien a quien amar, que los escuche, con quien comunicarse. Y estos estafadores saben qué decir”.

Facebook informó que elimina los perfiles falsos con la ayuda de un programa, de revisores humanos y gracias a las denuncias de los usuarios. Su programa también busca timadores y bloquea las cuentas hasta que los usuarios puedan demostrar su identidad. Tiene un video con el que advierte a la gente sobre las estafas.

Una de las cuentas "fake".

Facebook dijo que le solicita a la gente que use su verdadera identidad en sus sitios. Para eliminar las cuentas de impostores, ha invertido en tecnología y en contratar a más revisores humanos. La red social indicó que miles de millones de cuentas falsas de Facebook fueron bloqueadas a lo largo del último año pasado, aunque su cálculo del número de cuentas falsas activas ha aumentado constantemente hasta alcanzar aproximadamente los 120 millones.

Kim Joiner, asistente adjunta del secretario de Defensa que supervisa las cuentas de redes sociales de las fuerzas armadas, primero dijo que su equipo trabaja con Facebook para eliminar a los impostores y que se sentía complacida por la respuesta de la compañía.

Cuando The New York Times le mostró que una búsqueda de tres generales estadounidenses de alto rango en Facebook e Instagram dio como resultado a más de 120 imitadores, Joiner dijo que la situación era “perturbadora”. Agregó que no sabía por qué no habían eliminado las cuentas falsas.

“Esas cifras son sorprendentes”, comentó.

DESENLACE TRÁGICO

Cuando murió su mamá en septiembre de 2016, Holland se encontraba deprimida y con tiempo libre, pues antes se dedicaba al cuidado médico de su madre. Notó que su hermana constantemente estaba pegada a su teléfono celular, en Facebook. Así que ella decidió comprar un teléfono y crear una cuenta.

Semanas después, recibió un mensaje de un desconocido. El perfil mostraba a un hombre con uniforme llamado Michael Chris, que le dijo a Holland que desarmaba bombas en Irak.

Holland dijo en una entrevista que en un principio se sintió inquieta, pero la conversación continuó: Chris le contó sobre la vida en la guerra y le dijo que ella lo hacía reír.

“Él se la pasaba diciéndome: ‘Eres muy graciosa. Me ayudas a saber que hay alguien en casa con quien puedo hablar’”, dijo Holland. “Me encantaba la sensación de hacer sentir mejor a alguien”.

Lo que Holland no sabía era que el hombre que aparecía en las fotos como Chris en realidad era Anonsen y que las imágenes que usaba estaban esparcidas por toda la red.

Anonsen empezó a darse cuenta de que había algo raro en 2010, cuando notó cientos de mensajes de mujeres desconocidas en una bandeja de mensajes no solicitados. Muchas le decían que lo amaban y le preguntaban por qué después de tantos meses de corresponder ya no les escribía nada.

El militar, confundido, buscó su propio nombre en Facebook y encontró decenas de perfiles de impostores.

La imagen de Daniel Anonsen usada por impostores.

Cuando el Times hizo búsquedas similares, con variaciones del nombre de Anonsen, encontró 65 perfiles de Facebook e Instagram con sus fotografías. El Times denunció las cuentas falsas y, en un transcurso de seis meses, veinticuatro de los perfiles falsos fueron eliminados.

Muchas cuentas más han utilizado las fotografías de Anonsen con nombres distintos. Una usaba el nombre Michael Chris, el perfil que comenzó a enviarle mensajes a Holland a finales de 2016.

Varios meses después de haber comenzado sus conversaciones en línea, Chris le pidió dinero a Holland. Ella le compró tarjetas de regalo de iTunes para que, según él, pudiera adquirir más minutos de internet para su celular. Le envió dinero para que comprara cerveza el día de su cumpleaños. Además, pagó la medicina para la que, según él, era su hija enferma, Annabelle, en California.

En junio de 2017, Holland le transfirió 5,000 dólares para que Chris y un amigo volaran a Filadelfia desde Irak. Chris prometió devolverle el dinero cuando llegara allá. Jamás llegó.

En ese momento fue que Holland tomó la combinación de vodka y pastillas para dormir. Días después, despertó en la cama de un hospital. “Abres los ojos y la persona que menos querías enfrentar está sentada a tu lado”, dijo el año pasado. “Mark”, comentó, el nombre de su marido.

Cuando Renee Holland regresó a casa tras salir del hospital, se tensaron las relaciones con su esposo y su padre, entonces de 82 años y a quien ella estaba cuidando. Pero había una persona que seguía hablándole: Chris.

Dijo que “quería compensarme”, dijo Holland. “Me juró que iba a llegar, sentarse ahí, mirar a los ojos a mi esposo y decirle lo mucho que lo sentía para después devolverle el dinero”.

Holland comentó que en ese momento estaba casi convencida de que sí era una estafa, pero que Chris le juró que se había retrasado debido a un operativo militar.

Dos veces más, Holland le envió dinero para el avión, en parte con tarjetas de crédito, sin que su marido lo supiera. Chris jamás apareció.

Los Holland perdieron de 26,000 a 30,000 dólares. El año pasado intentaron comenzar de nuevo: se mudaron a Fort Pierce, Florida.

Sin embargo, las tensiones y los conflictos entre la pareja crecieron. En agosto de 2018 Mark Holland fue arrestado por cargos de violencia doméstica, según consta en un informe policiaco. Renee Holland luego retiró los cargos.

Y el 23 de diciembre de 2018, Mark Holland disparó y asesinó a Renee Holland y al padre de la mujer en su nueva casa en Florida. Mark después se suicidó.

La oficina del alguacil del condado de St. Lucie, Florida, dijo que no encontraron indicios claros del motivo.

