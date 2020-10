Mike Pence, un "descarado", al igual que Trump, contra Kamala Harris

Mike Pence, el actual vicepresidente de Estados Unidos y sombra del presidente Donald Trump, se enfrenta en debate este miércoles a la aspirante demócrata Kamala Harris y para el medio estadounidense The Slate, el mayor activo del hombre cercano a Trump es uno que comparte con él: es un descarado.

Pence, que todavía no se sabe si se contagió de covid como Trump, no quería que hubiera barrera de plexiglás en el debate de esta noche, dejando solo el distanciamiento social de cuatro metros contra su rival demócrata como medida precautoria.

De acuerdo con una nota de The Slate, donde se advierte que no se espere que Kamala derribe a Pence, el vicepresidente es el contrapeso perfecto para Donald Trump. "Pence está impulsado por la ideología; Trump está motivado por el narcisismo. Pence está jugando a largo plazo en política; Trump está ahí para una gratificación instantánea. Pence conoce la política; Trump conoce los insultos. Pence está enfocado y controlado; Trump es frenético y no puede mantener el curso de un hilo de pensamiento por más de unos segundos".

Recuerda que a lo largo del mandato de Trump, a la sombra de un presidente que acapara la atención, Pence se ha escondido en un segundo plano, adormeciendo a los detractores de Trump haciéndoles pensar en él como el asistente afable.

Según sus cálculos, los espectadores de este miércoles juzgarán y compararán a Pence con Trump y tal vez lo verá encantador en comparación con los votantes a quienes les gustan sus republicanos menos explícitamente desagradables y más comprometidos con los códigos de decoro.