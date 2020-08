Migrantes y ambiente en la convención demócrata; Trump ataca en redes

En la tercera noche de la convención del partido hablarán Barack Obama, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, la exnominada presidencial demócrata Hillary Clinton, quien perdió frente a Trump en 2016, la senadora Elizabeth Warren y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

OJALÁ TRUMP SUPIERA SER PRESIDENTE: HILLARY CLINTON

Hillary Clinton se dirigió a la convención demócrata desde Chappaqua, Nueva York. La candidato demócrata de 2016 dijo que Trump asumió el cargo "con tantas cosas preparadas para él", incluido un equipo de respuesta a la pandemia.

Sin embargo, argumentó que Trump podría haber sido un presidente más exitoso "si hubiera dejado de lado sus propios intereses y ego".

"Ojalá Donald Trump supiera cómo ser presidente porque Estados Unidos necesita un presidente en este momento", dijo Clinton.

Señaló que ha hablado con varios estadounidenses que han dicho que desearían haber votado en 2016 o haber votado de manera diferente. "Esta no puede ser otra elección que podría, debe ser", dijo Clinton.

La ex nominada presidencial también hizo referencia a su derrota en 2016, diciendo: "No lo olvides, Joe y Kamala pueden ganar por 3 millones de votos y aún perder, créame".

MIGRACIÓN

Durante el evento, se hicieron menciones de la importancia de mantener los derechos de los migrantes y de las personas de origen latinoamericano. Se presentó la historia de Estela Juárez, una niña de nueve años que vivió la separación de su familia.

"Todo lo que Estela Juárez quería para su noveno cumpleaños era que su familia pudiera permanecer junta.

El obsequio de la administración de Donald Trump, sin embargo, estuvo totalmente en consonancia con su postura de tolerancia cero sobre la inmigración. El viernes, Juárez, una ciudadana estadounidense, dejará el único país que ha conocido y abordará un avión a México mientras los funcionarios estadounidenses hacen cumplir una orden de deportación contra su madre, Alejandra.

Su padre, un ex marine estadounidense, guardia nacional y veterano de combate condecorado, se quedará en Florida con Pamela, la hermana de Estela, de 16 años.

La ruptura de las familias militares estadounidenses marca un nuevo punto bajo en la guerra de Trump contra la inmigración, creen algunos críticos de la Casa Blanca, mientras que Alejandra Juárez, quien está siendo expulsada 20 años después de que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos desde México cuando era adolescente, dice que es un "bofetada en la cara".

"Cuando pienso en el servicio que mi esposo le ha brindado a este país, simplemente me rompe el corazón", dijo.

"Intentan castigarme por algo que pasó hace mucho tiempo, pero no me están castigando, están castigando a mi esposo, a mis hijos. Te hace pensar si realmente vale la pena luchar por este país cuando se trata de esto, poniendo tu vida en riesgo por un país que no toma en consideración tu servicio "



CAMBIO CLIMÁTICO

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, enfatizó la urgente necesidad de derrotar a Trump y revertir su agenda ambiental.

"Sabemos que se está acabando el tiempo para salvar nuestro planeta", dijo el gobernador demócrata. "Tenemos la oportunidad este noviembre de poner fin a dos crisis existenciales: la presidencia de Trump y la aniquilación ambiental que representa".





Sin embargo, el discurso fuerte correrá a cargo de la senadora estadounidense Kamala Harris, que será el discurso más importante de su carrera política hasta la fecha, cuando se dirija a la Convención Nacional Demócrata como compañera de fórmula del nominado a la presidencia Joe Biden.

La exfiscal de California, quien hizo historia como la primera mujer negra asiático-estadounidense en una fórmula presidencial, presentará duros argumentos contra la reelección del presidente republicano Donald Trump el 3 de noviembre.

Harris posiblemente buscará hablar directamente a millones de mujeres jóvenes y votantes de minorías, algunos de los grupos más importantes del electorado del partido si Biden quiere derrotar a Trump.

Harris tendrá la oportunidad de hablar de su historia como hija de inmigrantes de India y Jamaica que rompió las barreras de género y raza como fiscal de distrito, fiscal general, senadora y ahora nominada a la vicepresidencia.

Biden, de 77 años, escogió a Harris, de 55, como su compañera de fórmula la semana pasada, sumando diversidad y equilibrio generacional a su campaña. Ella pronunciará su discurso desde un austero salón de hotel en Wilmington, Delaware, ciudad natal del exvicepresidente.